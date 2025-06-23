Прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком. Среди ответчиков в суде — глава Приморско-Ахтарского района
Краевая прокуратура считает, что коттеджный поселок в Кабардинке построили незаконно и требует вернуть земли государству
22 июня «Коммерсантъ» сообщил, что прокуратура Краснодарского края требует признать коттеджный поселок Маяк в Кабардинке самостроем, снести его и вернуть земли государству. По данным ведомства, недвижимость возвели незаконно, а ущерб оценивают в 1 млрд рублей.
Суд принял иск. В списке ответчиков значатся 49 человек, в том числе глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко и родственники бывших чиновников региона. По версии следствия, Бондаренко участвовал в незаконном отчуждении земли.
«Пропускной режим, ограничение доступа к морю, лесу и домам»:
Коттеджный поселок Маяк построили на территории одноименной бывшей турбазы, которая в советское время принадлежала государству. В 1990-х годах участок площадью 8,4 га, прилегающий к мысу Дооб, незаконно продали и разделили между частными владельцами. На территории поселка есть частный пляж и причал.
Маяк расположен в зоне горно-санитарной охраны, где запрещено жилищное строительство. В 2008 году суд изменил вид разрешенного использования участка. Однако в прокуратуре все равно считают застройку противозаконной.
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