Прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком. Среди ответчиков в суде — глава Приморско-Ахтарского района

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Краевая прокуратура считает, что коттеджный поселок в Кабардинке построили незаконно и требует вернуть земли государству

22 июня «Коммерсантъ» сообщил, что прокуратура Краснодарского края требует признать коттеджный поселок Маяк в Кабардинке самостроем, снести его и вернуть земли государству. По данным ведомства, недвижимость возвели незаконно, а ущерб оценивают в 1 млрд рублей.

Суд принял иск. В списке ответчиков значатся 49 человек, в том числе глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко и родственники бывших чиновников региона. По версии следствия, Бондаренко участвовал в незаконном отчуждении земли.

«Пропускной режим, ограничение доступа к морю, лесу и домам»:

Коттеджный поселок Маяк построили на территории одноименной бывшей турбазы, которая в советское время принадлежала государству. В 1990-х годах участок площадью 8,4 га, прилегающий к мысу Дооб, незаконно продали и разделили между частными владельцами. На территории поселка есть частный пляж и причал.

Маяк расположен в зоне горно-санитарной охраны, где запрещено жилищное строительство. В 2008 году суд изменил вид разрешенного использования участка. Однако в прокуратуре все равно считают застройку противозаконной.

Как писали Юга.ру, в Ейске многодетные семьи пожаловались на нарушение жилищных прав.

Геленджик Недвижимость Строительство Суд

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Прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком. Среди ответчиков в суде — глава Приморско-Ахтарского района
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