Прокуратура требует снести коттеджный поселок под Геленджиком. Среди ответчиков в суде — глава Приморско-Ахтарского района

Краевая прокуратура считает, что коттеджный поселок в Кабардинке построили незаконно и требует вернуть земли государству

22 июня «Коммерсантъ» сообщил, что прокуратура Краснодарского края требует признать коттеджный поселок Маяк в Кабардинке самостроем, снести его и вернуть земли государству. По данным ведомства, недвижимость возвели незаконно, а ущерб оценивают в 1 млрд рублей.

Суд принял иск. В списке ответчиков значатся 49 человек, в том числе глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко и родственники бывших чиновников региона. По версии следствия, Бондаренко участвовал в незаконном отчуждении земли.