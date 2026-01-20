Нон-фикшн, классика и комиксы. В краснодарском книжном состоится большая распродажа
В Краснодаре в магазине «Чарли» пройдет двухдневная распродажа книг (0+)
Краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал на 24 и 25 января большую распродажу изданий.
На мероприятии можно будет приобрести нон-фикшн, комиксы, отечественную и зарубежную прозу и поэзию, классику, книги по культуре, современную периодику, детские книжки-картинки.
Отметим, что представленные издания будут не новыми, но в хорошем состоянии.
«На два дня книжный магазин превращается в ярмарку: по кругу расставляем столы, стулья, ящики и ящички, стопки и стопочки, красивые собрания целыми сериями, уникальные находки», — заявили организаторы.
Пахнет книгами и кофе:
Издания будут выкладываться по мере покупки предыдущих, поэтому на распродажу можно прийти в любое время.
Мероприятие пройдет 24 и 25 января с 10:00 до 20:00 в « Чарли» на улице Коммунаров, 58. Вход свободный.
Также до 23 января включительно в магазин можно принести ненужные книги, которые выставят на распродаже, и получить за них оплату от 50 до 300 рублей. Подробнее можно узнать здесь.
Как писали Юга.ру, 24 января в краснодарском «Одном театре» расскажут о постмодернизме в культуре России.