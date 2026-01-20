Нон-фикшн, классика и комиксы. В краснодарском книжном состоится большая распродажа

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре в магазине «Чарли» пройдет двухдневная распродажа книг (0+)

Краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал на 24 и 25 января большую распродажу изданий. 

На мероприятии можно будет приобрести нон-фикшн, комиксы, отечественную и зарубежную прозу и поэзию, классику, книги по культуре, современную периодику, детские книжки-картинки. 

Отметим, что представленные издания будут не новыми, но в хорошем состоянии. 

«На два дня книжный магазин превращается в ярмарку: по кругу расставляем столы, стулья, ящики и ящички, стопки и стопочки, красивые собрания целыми сериями, уникальные находки», — заявили организаторы. 

Пахнет книгами и кофе:

Издания будут выкладываться по мере покупки предыдущих, поэтому на распродажу можно прийти в любое время. 

Мероприятие пройдет 24 и 25 января с 10:00 до 20:00 в « Чарли» на улице Коммунаров, 58. Вход свободный. 

Также до 23 января включительно в магазин можно принести ненужные книги, которые выставят на распродаже, и получить за них оплату от 50 до 300 рублей. Подробнее можно узнать здесь

Как писали Юга.ру, 24 января в краснодарском «Одном театре» расскажут о постмодернизме в культуре России.

Афиша Город Книги Краснодар Литература отдых Развлечения События

Новости

Нон-фикшн, классика и комиксы. В краснодарском книжном состоится большая распродажа
Прокуратура проверит школу в Горячем Ключе, в которой отменили занятия из-за отсутствия тепла
Из Ростова и Краснодара отправится туристический поезд в Домбай. Сколько стоят билеты?
Каток на дорогах, замерзшие машины и жители в ледоступах. Что происходит в Новороссийске во время непогоды?
Силовики пришли в мэрию Горячего Ключа. Поводом стали нарушения при сдаче новой школы за 1,2 млрд рублей
Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам по ОМС

Лента новостей

Погода в Краснодаре и крае: когда ждать потепления?
Сегодня, 10:57
Погода в Краснодаре и крае: когда ждать потепления?
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
Вчера, 14:33
В Краснодаре разработали новые правила благоустройства
Общественники недовольны и требуют изменить их
Мусорный коллапс
Вчера, 16:39
Мусорный коллапс
Жители Новороссийска пожаловались на переполненные контейнеры

Реклама на сайте