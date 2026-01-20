Нон-фикшн, классика и комиксы. В краснодарском книжном состоится большая распродажа

В Краснодаре в магазине «Чарли» пройдет двухдневная распродажа книг (0+)

Краснодарский книжный магазин «Чарли» анонсировал на 24 и 25 января большую распродажу изданий.

На мероприятии можно будет приобрести нон-фикшн, комиксы, отечественную и зарубежную прозу и поэзию, классику, книги по культуре, современную периодику, детские книжки-картинки.

Отметим, что представленные издания будут не новыми, но в хорошем состоянии.

«На два дня книжный магазин превращается в ярмарку: по кругу расставляем столы, стулья, ящики и ящички, стопки и стопочки, красивые собрания целыми сериями, уникальные находки», — заявили организаторы.