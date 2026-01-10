Краснодарский книжный магазин объявил сбор изданий для распродажи. За предоставленные книги можно получить оплату

Краснодарский край

    © фото freepik, сайт freepik.com

Магазин «Чарли» собирает книги для гаражной распродажи. За каждое отданное издание заплатят от 50 до 300 рублей

Книжный магазин «Чарли» сообщил о сборе книг для гаражной распродажи, которая состоится 24 и 25 января. Любой желающий сможет отдать ненужные издания и получить за них оплату. 

«Мы знаем, что у вас подкопились книги, которым пора искать новый дом. Тексты, которые прочитаны много раз или ни разу не открытые, купленные в порыве страсти и отложенные до лучших времен», — написали организаторы. 

Для того, чтобы стать участником распродажи, необходимо выбрать издания для продажи и заполнить заявку по ссылке с данными о предлагаемых книгах и установленными на них ценами. 

Фэнтези, современная проза и издания о Кубанской истории:

Принести можно книги, изданные не раньше 2000 года — детские, художественные, нон-фикшн, сказки, прозу, поэзию, классику, современную литературу, а также периодику о культуре, моде, музыке, кино, архитектуре. К продаже не примут школьные учебники и книги в плохом состоянии. 

На издания с мягкой обложкой организаторы рекомендуют устанавливать цену от 50 до 100 рублей, на книги с твердой обложкой — до 300 рублей. 

Принести издания можно в «Чарли» на улице Коммунаров, 58 до 23 января включительно с 10:00 до 22:00. При этом находиться на распродаже не обязательно — сортировкой, подготовкой и торговлей займется команда книжного магазина, а вырученные деньги можно будет получить в течение недели после мероприятия. 

Как писали Юга.ру, 12 января в Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Улиссу» Джойса.

