Краснодарский книжный магазин объявил сбор изданий для распродажи. За предоставленные книги можно получить оплату
Магазин «Чарли» собирает книги для гаражной распродажи. За каждое отданное издание заплатят от 50 до 300 рублей
Книжный магазин «Чарли» сообщил о сборе книг для гаражной распродажи, которая состоится 24 и 25 января. Любой желающий сможет отдать ненужные издания и получить за них оплату.
«Мы знаем, что у вас подкопились книги, которым пора искать новый дом. Тексты, которые прочитаны много раз или ни разу не открытые, купленные в порыве страсти и отложенные до лучших времен», — написали организаторы.
Для того, чтобы стать участником распродажи, необходимо выбрать издания для продажи и заполнить заявку по ссылке с данными о предлагаемых книгах и установленными на них ценами.
Фэнтези, современная проза и издания о Кубанской истории:
Принести можно книги, изданные не раньше 2000 года — детские, художественные, нон-фикшн, сказки, прозу, поэзию, классику, современную литературу, а также периодику о культуре, моде, музыке, кино, архитектуре. К продаже не примут школьные учебники и книги в плохом состоянии.
На издания с мягкой обложкой организаторы рекомендуют устанавливать цену от 50 до 100 рублей, на книги с твердой обложкой — до 300 рублей.
Принести издания можно в «Чарли» на улице Коммунаров, 58 до 23 января включительно с 10:00 до 22:00. При этом находиться на распродаже не обязательно — сортировкой, подготовкой и торговлей займется команда книжного магазина, а вырученные деньги можно будет получить в течение недели после мероприятия.
Как писали Юга.ру, 12 января в Краснодаре состоится встреча клуба медленного чтения, посвященная «Улиссу» Джойса.