Краснодарский книжный магазин объявил сбор изданий для распродажи. За предоставленные книги можно получить оплату

Магазин «Чарли» собирает книги для гаражной распродажи. За каждое отданное издание заплатят от 50 до 300 рублей

Книжный магазин «Чарли» сообщил о сборе книг для гаражной распродажи, которая состоится 24 и 25 января. Любой желающий сможет отдать ненужные издания и получить за них оплату.

«Мы знаем, что у вас подкопились книги, которым пора искать новый дом. Тексты, которые прочитаны много раз или ни разу не открытые, купленные в порыве страсти и отложенные до лучших времен», — написали организаторы.

Для того, чтобы стать участником распродажи, необходимо выбрать издания для продажи и заполнить заявку по ссылке с данными о предлагаемых книгах и установленными на них ценами.