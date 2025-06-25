В Краснодаре за последние 25 лет стало жарче на 9 °C. С чем это связано?

Эксперты проанализировали, как изменилась температура воздуха в Краснодаре в июле-августе и назвали самые жаркие и прохладные городские зоны

Специалисты Института развития градостроительства и городской среды Кубани опубликовали исследование спутниковых снимков тепловых пятен в Краснодаре. По данным экспертов, с 1999 по 2024 год средняя температура воздуха в столице региона в июле-августе выросла на 9 °C. В исследовании сказано, что площадь застроенных территорий Краснодара за 25 лет выросла на 12%, а площадь высокой растительности сократилась на 21%. При этом площадь островов тепла увеличилась в два раза, а концентрация примесей в воздухе — на 5-12%.

Как возникают тепловые острова?



1. При снижении озеленения и увеличении площади искусственных покрытий.



2. Из-за выделения антропогенного тепла.



3. Из-за отсутствия устойчивых практик в проектировании жилых, общественных и деловых пространств.

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Самые прохладные зоны эксперты обнаружили в Парке 30-летия Победы, в Чистяковской роще и на Солнечном острове. Температура воздуха на территориях в среднем составляла 35,7 °C. Самой жаркой точкой Краснодара оказалась общественная застройка «Города спорта» (зона от «Баскет Хола» до ТЦ «Красная площадь»). Там температура воздуха в июле-августе достигала 43,7 °C.



Летом 2024 года острова тепла располагались по адресам: район ТЦ «Красная площадь» по улице Дзержинского, улица Уральская от Стасова до Симферопольской, Ростовское шоссе в районе ЗИПа и Восточного обхода. Специалисты считают, что такие островки тепла могут разрушить дорожное покрытие, увеличить затраты на кондиционирование, повысить риск для здоровья жителей, а также ухудшить экологию и погубить зеленые зоны из-за перегрева. Чтобы избежать этого, эксперты предлагают создать зеленые крыши, озеленить стены, восстановить парки и водные объекты и использовать «холодные» материалы светлых оттенков для дорог и тротуаров.