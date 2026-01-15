В Крыму заметили большую стаю розовых фламинго. Они прилетели в поисках пищи

На берегу озера Аджиголь в Крыму заметили стаю фламинго из 162 птиц

13 января пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым» сообщила, что на берегу озера Аджиголь научный сотрудник заповедника обнаружил стаю фламинго.

В группе зафиксировали 150 взрослых особей и 12 молодых птиц. Фламинго остановились у озера в поисках пищи — рачков артемий и личинок комаров-звонцов.

По данным сотрудников заповедника, птицы прилетели в Крым из Краснодарского края. Также исходной точкой перелета могут быть Тузловские лиманы в Одесской области, Турция или Западный Казахстан.

Научные сотрудники отметили, что стаи с таким же количеством птиц были замечены в Новороссийске, Керчи и на Арабатской косе на Азовском море.