В Крыму заметили большую стаю розовых фламинго. Они прилетели в поисках пищи

  • © Скриншот фото Игоря Сикорского со страницы «ВКонтакте» «ФГБУ Заповедный Крым»
    © Скриншот фото Игоря Сикорского со страницы «ВКонтакте» «ФГБУ Заповедный Крым»

На берегу озера Аджиголь в Крыму заметили стаю фламинго из 162 птиц

13 января пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым» сообщила, что на берегу озера Аджиголь научный сотрудник заповедника обнаружил стаю фламинго. 

В группе зафиксировали 150 взрослых особей и 12 молодых птиц. Фламинго остановились у озера в поисках пищи — рачков артемий и личинок комаров-звонцов.

По данным сотрудников заповедника, птицы прилетели в Крым из Краснодарского края. Также исходной точкой перелета могут быть Тузловские лиманы в Одесской области, Турция или Западный Казахстан.

Научные сотрудники отметили, что стаи с таким же количеством птиц были замечены в Новороссийске, Керчи и на Арабатской косе на Азовском море. 

Жители разных районов Краснодарского края обнаружили тысячи трупов голубей:

Фламинго на пролете видели и в заповедниках «Опукский» и «Лебяжьи острова», которые находятся в ведении ФГБУ «Заповедный Крым». Остановиться в Крыму птицам не помешал даже мороз в — 6 °С.

Сотрудники заповедника отметили, что при встрече с фламинго стоит соблюдать правила безопасности — не подходить близко и не делать резких движений в сторону птиц. 

Также 13 января волонтеры штаба «Дельфины» видели фламинго на берегу Тузлинской косы. 

Как писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске на Суджукской косе нашли около 300 мертвых бакланов. 

