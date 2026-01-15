В Крыму заметили большую стаю розовых фламинго. Они прилетели в поисках пищи
На берегу озера Аджиголь в Крыму заметили стаю фламинго из 162 птиц
13 января пресс-служба ФГБУ «Заповедный Крым» сообщила, что на берегу озера Аджиголь научный сотрудник заповедника обнаружил стаю фламинго.
В группе зафиксировали 150 взрослых особей и 12 молодых птиц. Фламинго остановились у озера в поисках пищи — рачков артемий и личинок комаров-звонцов.
По данным сотрудников заповедника, птицы прилетели в Крым из Краснодарского края. Также исходной точкой перелета могут быть Тузловские лиманы в Одесской области, Турция или Западный Казахстан.
Научные сотрудники отметили, что стаи с таким же количеством птиц были замечены в Новороссийске, Керчи и на Арабатской косе на Азовском море.
Фламинго на пролете видели и в заповедниках «Опукский» и «Лебяжьи острова», которые находятся в ведении ФГБУ «Заповедный Крым». Остановиться в Крыму птицам не помешал даже мороз в — 6 °С.
Сотрудники заповедника отметили, что при встрече с фламинго стоит соблюдать правила безопасности — не подходить близко и не делать резких движений в сторону птиц.
Также 13 января волонтеры штаба «Дельфины» видели фламинго на берегу Тузлинской косы.
