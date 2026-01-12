Жители разных районов Краснодарского края обнаружили тысячи трупов голубей. Минприроды выяснило причину

В Краснодарском крае с ноября 2025 года наблюдается массовая гибель голубей вяхирей

10 января Русское орнитологическое общество на своей странице «ВКонтакте» сообщило о массовой гибели голубей вяхирей в Краснодарском крае, которая началась в ноябре 2025 года.

Жители присылают информацию о сотнях мертвых птиц в горно-лесной части края. Трупы вяхирей обнаружили в Горячем Ключе, Туапсинском районе и на окраине Краснодара. Жительница поселка Ольгинка сообщила обществу, что 5 января нашла более 1000 мертвых птиц в районе водозабора и ущелья с рекой.

«Все мертвые только-только. Некоторые падали с деревьев при нас», — рассказала женщина.

Русское орнитологическое общество сравнило масштаб ситуации с гибелью замазученных птиц в Анапе. Специалисты подчеркнули, что вяхири — охотничий вид птиц, которые слетаются на юг со всей европейской части России, поэтому проблема может иметь «межрегиональный или даже всероссийский уровень».