Жители разных районов Краснодарского края обнаружили тысячи трупов голубей. Минприроды выяснило причину

Краснодарский край

  • © Коллаж из скриншотов фото со страницы «ВКонтакте» «Русское орнитологическое общество»
В Краснодарском крае с ноября 2025 года наблюдается массовая гибель голубей вяхирей

10 января Русское орнитологическое общество на своей странице «ВКонтакте» сообщило о массовой гибели голубей вяхирей в Краснодарском крае, которая началась в ноябре 2025 года. 

Жители присылают информацию о сотнях мертвых птиц в горно-лесной части края. Трупы вяхирей обнаружили в Горячем Ключе, Туапсинском районе и на окраине Краснодара. Жительница поселка Ольгинка сообщила обществу, что 5 января нашла более 1000 мертвых птиц в районе водозабора и ущелья с рекой. 

«Все мертвые только-только. Некоторые падали с деревьев при нас», — рассказала женщина. 

Русское орнитологическое общество сравнило масштаб ситуации с гибелью замазученных птиц в Анапе. Специалисты подчеркнули, что вяхири — охотничий вид птиц, которые слетаются на юг со всей европейской части России, поэтому проблема может иметь «межрегиональный или даже всероссийский уровень»

Птицы, найденные мертвыми в центре Краснодара, погибли не от инфекции:

Орнитологи заявили, что причины гибели голубей неизвестны, но предположили, что это может быть эпизоотия. 

Эпизоотия — одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Специалисты подчеркнули, что отравленные птицы обычно гибнут в местах кормежки — полевых лесополосах, а не в удаленных лесных территориях. Орнитологи обратились к начальнику департамента ветеринарии региона с просьбой взять под контроль ситуацию. 

12 января пресс-служба Министерства природы Краснодарского края сообщила, что специалисты отправили патологический материал в лабораторию. Экспертиза показала, что птицы на территории Туапсинского округа умерли от гельминтоза — паразитарной болезни, вызываемой различными видами гельминтов (глистов).

Работа по установлению причин гибели вяхирей в других района продолжается. Минприроды советует жителям и гостям края соблюдать меры безопасности, не приближаться к мертвым птицам и не трогать их. 

Как писали Юга.ру, в декабре в Новороссийске на Суджукской косе нашли около 300 мертвых бакланов. 

Жители разных районов Краснодарского края обнаружили тысячи трупов голубей. Минприроды выяснило причину
