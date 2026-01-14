В двух микрорайонах Краснодара и трех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак

В Краснодаре проведут первый в 2026 году плановый отлов бездомных собак

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, что до 23 января в городе будут отлавливать безнадзорных животных. Где будут отлавливать собак: Энка;

Центральный микрорайон;

поселок Водники;

поселок Знаменский;

район Рубероидного завода.

Читайте также: В России хотят ограничить количество домашних животных в квартирах и создать базу питомцев

Во избежание случайного отлова владельцам советуют не отпускать животных на самостоятельную прогулку без присмотра и использовать поводки. Строительство муниципального приюта для бездомных животных началось в Краснодаре в октябре 2023 года. Официальное открытие в тестовом режиме состоялось 17 апреля 2025-го. Сейчас учреждение полноценно функционирует и работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).