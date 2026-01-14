В двух микрорайонах Краснодара и трех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак

Краснодарский край

В Краснодаре проведут первый в 2026 году плановый отлов бездомных собак

Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, что до 23 января в городе будут отлавливать безнадзорных животных.

Где будут отлавливать собак:

  • Энка;
  • Центральный микрорайон;
  • поселок Водники;
  • поселок Знаменский;
  • район Рубероидного завода.

Во избежание случайного отлова владельцам советуют не отпускать животных на самостоятельную прогулку без присмотра и использовать поводки.

Строительство муниципального приюта для бездомных животных началось в Краснодаре в октябре 2023 года. Официальное открытие в тестовом режиме состоялось 17 апреля 2025-го. Сейчас учреждение полноценно функционирует и работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).

Как писали Юга.ру, в конце декабря 2025 года в приюте Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Его владелицу задержали.

