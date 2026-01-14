В двух микрорайонах Краснодара и трех поселках две недели будут отлавливать бездомных собак
В Краснодаре проведут первый в 2026 году плановый отлов бездомных собак
Краснодарский муниципальный приют для собак сообщил, что до 23 января в городе будут отлавливать безнадзорных животных.
Где будут отлавливать собак:
- Энка;
- Центральный микрорайон;
- поселок Водники;
- поселок Знаменский;
- район Рубероидного завода.
Читайте также:
Во избежание случайного отлова владельцам советуют не отпускать животных на самостоятельную прогулку без присмотра и использовать поводки.
Строительство муниципального приюта для бездомных животных началось в Краснодаре в октябре 2023 года. Официальное открытие в тестовом режиме состоялось 17 апреля 2025-го. Сейчас учреждение полноценно функционирует и работает по системе ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск).
Как писали Юга.ру, в конце декабря 2025 года в приюте Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Его владелицу задержали.