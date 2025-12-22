В приюте Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Полиция проводит проверку, владелицу задержали

В приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе волонтеры нашли 200 мертвых животных. Хозяйка организации пыталась устроить поджог, чтобы скрыть случившееся, но ее задержали

Зоозащитница Александра Гользберг рассказала журналистам, что активистам «пришлось ходить буквально по трупам». По данным активистов, выжили 16 собак и котов, однако они находятся в тяжелом состоянии.

По данным источника издания, ранее волонтеры связывались с владелицей приюта Татьяной Макаровой и просили ее показать животных, которых курируют. Однако хозяйка под разными предлогами отказывала, и тогда зоозащитники приехали сами.

21 декабря издание 161.RU со ссылкой на зоозащитников сообщило , что в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области обнаружили 200 трупов животных.

В сообществе «ВКонтакте» «Ростов Главный» сообщили, что владелица до смерти заморила голодом животных.

«Тонны корма лежат нетронутыми. Переноски, лежанки, вакцины (нобивак) на 300 тыс. рублей лежат просто в гараже. Дорогие препараты в пачках лежат не тронуты. Жидкие корма в коробках запечатаны по 50 пакетов. Собаки истощены и переломаны. Все кураторские животные, о которых она годами плела сказки, не отправляя видео. Люди верили на слово», — заявили в сообществе.

В тот же день пресс-служба МВД Ростовской области сообщила, что полицейские прибыли на место происшествия. В настоящее время проводится проверка.

22 декабря издание «Блокнот Ростов» заявило, что Татьяну Макарову задержали после попытки поджога приюта — возгорание потушили. Владелицу обвиняют в жестоком обращении с животными, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ).

На данный момент телеграм-канал организации удален. На странице приюта во «ВКонтакте» было указано, что он закрыт и что «случилась трагедия и ведется разбирательство».

Татьяна Макарова и приют «Забытые сердца» известны тем, что спасли животных из рухнувшего дома в феврале 2024 года в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, 72/3. В 2022 году в приют привозили животных из мест боевых действий — из Мариуполя, а также из Курска, Астрахани и ДНР.



По данным СМИ, Татьяна вела сборы на содержание животных. За последние три года к ней поступили 11 млн рублей.