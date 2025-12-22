В приюте Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. Полиция проводит проверку, владелицу задержали

Ростовская область

В приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе волонтеры нашли 200 мертвых животных. Хозяйка организации пыталась устроить поджог, чтобы скрыть случившееся, но ее задержали

21 декабря издание 161.RU со ссылкой на зоозащитников сообщило, что в приюте «Забытые сердца» в Аксайском районе Ростовской области обнаружили 200 трупов животных. 

По данным источника издания, ранее волонтеры связывались с владелицей приюта Татьяной Макаровой и просили ее показать животных, которых курируют. Однако хозяйка под разными предлогами отказывала, и тогда зоозащитники приехали сами. 

«Вся территория приюта усыпана трупами разных животных. Белки, собаки, еноты, кошки, лисы, вороны разной степени разложения», — рассказали волонтеры. 

Зоозащитница Александра Гользберг рассказала журналистам, что активистам «пришлось ходить буквально по трупам». По данным активистов, выжили 16 собак и котов, однако они находятся в тяжелом состоянии. 

«Животные предельно истощены»:

В сообществе «ВКонтакте» «Ростов Главный» сообщили, что владелица до смерти заморила голодом животных. 

«Тонны корма лежат нетронутыми. Переноски, лежанки, вакцины (нобивак) на 300 тыс. рублей лежат просто в гараже. Дорогие препараты в пачках лежат не тронуты. Жидкие корма в коробках запечатаны по 50 пакетов. Собаки истощены и переломаны. Все кураторские животные, о которых она годами плела сказки, не отправляя видео. Люди верили на слово», — заявили в сообществе. 

В тот же день пресс-служба МВД Ростовской области сообщила, что полицейские прибыли на место происшествия. В настоящее время проводится проверка. 

22 декабря издание «Блокнот Ростов» заявило, что Татьяну Макарову задержали после попытки поджога приюта — возгорание потушили. Владелицу обвиняют в жестоком обращении с животными, повлекшее их гибель или увечье (ст. 245 УК РФ). 

На данный момент телеграм-канал организации удален. На странице приюта во «ВКонтакте» было указано, что он закрыт и что «случилась трагедия и ведется разбирательство»

Татьяна Макарова и приют «Забытые сердца» известны тем, что спасли животных из рухнувшего дома в феврале 2024 года в Ростове-на-Дону на улице Нариманова, 72/3. В 2022 году в приют привозили животных из мест боевых действий — из Мариуполя, а также из Курска, Астрахани и ДНР. 

По данным СМИ, Татьяна вела сборы на содержание животных. За последние три года к ней поступили 11 млн рублей. 

Как писали Юга.ру, в ноябре стало известно, что прокуратура Кубани проверит ферму, где погибли запутавшиеся в сетке птицы.

