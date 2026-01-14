В аэропорту Краснодара пассажиры ждут рейс в Уфу почти сутки. Прокуратура начала проверку

Краснодарский край

  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Южная транспортная прокуратура»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Южная транспортная прокуратура»

Рейс из аэропорта Краснодара в Уфу откладывают почти сутки. Представители авиакомпании заявили, что ничем не могут помочь

Ночью 14 января телеграм-канал «ЧП Краснодара и края» опубликовал видео из аэропорта кубанской столицы. На нем пассажиры жалуются, что больше 12 часов ждут вылета в Уфу.

Люди рассказали, что их не хотят заселять в гостиницу и кормить тоже не будут. Представители «Аэрофлота» заявили, что ночью ничем помочь не могут — пассажирам нужно дождаться утра.

Позже пресс-служба перевозчика сообщила, что вылет рейса SU2864 Краснодар-Уфа, запланированный на 13 января, изначально задержали из-за угрозы атаки БПЛА. Далее вылет отложили до утра 14 января в связи закрытием аэропорта по регламенту работы.

«На время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставление напитков и питания. Часть пассажиров от расселения отказалась», — рассказали в «Аэрофлоте».

14 января Южная транспортная прокуратура сообщила, что ведомство проведет проверку соблюдения прав пассажиров рейса Краснодар-Уфа.

12 и 13 января аэропорт Краснодара несколько раз вводил ограничения на полеты. Причины — угроза атаки БПЛА и мощный снегопад.

Напомним, в аэропорту Краснодара полеты выполняются с 09:00 до 19:00. 

Ранее Юга.ру писали, почему власти решили открыть аэропорт Краснодара.

