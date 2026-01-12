Аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада. Какие рейсы задержаны?
Из-за сильного снегопада аэропорт Краснодара закрыл взлетно-посадочные полосы до 15:00
12 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что авиагавань вынужденно ограничила свою работу в связи с резким ухудшением погодных условий. Интенсивный снегопад привел к закрытию взлетно-посадочных полос до 15:00.
Все технические и аварийные службы аэропорта сосредоточены на расчистке и поддержании в рабочем состоянии критически важной инфраструктуры. Окончательные сроки возобновления полетов будут зависеть от развития метеорологической ситуации и могут быть пересмотрены.
Снегопад и мороз до -15 °С:
По состоянию на 11:00, на вылет задерживаются рейсы в Кутаиси, Москву, Екатеринбург, Ташкент, Стамбул, Ереван, Санкт-Петербург, Казань. На прилет — из Санкт-Петербурга, Стамбула, Москвы, Казани, Новосибирска.
Администрация воздушной гавани рекомендует пассажирам заранее уточнять статус своего рейса. Актуальную информацию можно получать через онлайн-табло на сайте аэропорта или в телеграм-боте.
