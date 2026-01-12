Аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада. Какие рейсы задержаны?

Краснодарский край

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за сильного снегопада аэропорт Краснодара закрыл взлетно-посадочные полосы до 15:00

12 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что авиагавань вынужденно ограничила свою работу в связи с резким ухудшением погодных условий. Интенсивный снегопад привел к закрытию взлетно-посадочных полос до 15:00.

Все технические и аварийные службы аэропорта сосредоточены на расчистке и поддержании в рабочем состоянии критически важной инфраструктуры. Окончательные сроки возобновления полетов будут зависеть от развития метеорологической ситуации и могут быть пересмотрены.

Снегопад и мороз до -15 °С:

По состоянию на 11:00, на вылет задерживаются рейсы в Кутаиси, Москву, Екатеринбург, Ташкент, Стамбул, Ереван, Санкт-Петербург, Казань. На прилет — из Санкт-Петербурга, Стамбула, Москвы, Казани, Новосибирска.

Администрация воздушной гавани рекомендует пассажирам заранее уточнять статус своего рейса. Актуальную информацию можно получать через онлайн-табло на сайте аэропорта или в телеграм-боте.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 12 января автомобилисты застряли в 9-балльных пробках из-за сильного снегопада.

