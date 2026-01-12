Аэропорт Краснодара закрыли из-за мощного снегопада. Какие рейсы задержаны?

12 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что авиагавань вынужденно ограничила свою работу в связи с резким ухудшением погодных условий. Интенсивный снегопад привел к закрытию взлетно-посадочных полос до 15:00.

Все технические и аварийные службы аэропорта сосредоточены на расчистке и поддержании в рабочем состоянии критически важной инфраструктуры. Окончательные сроки возобновления полетов будут зависеть от развития метеорологической ситуации и могут быть пересмотрены.