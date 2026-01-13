Жители Каспийска в Дагестане провели новогодние праздники без питьевой воды. Ресурса нет больше двух недель

В Каспийске власти так и не решили проблему с водоснабжением. Жителям приходится покупать питьевую воду

Предыстория: 9 января жители Каспийска пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды. По их словам, в некоторых районах ресурсов не было больше недели, а жалобы в администрацию не помогали. Позже власти Каспийска признали проблему и заявили, что организовали подвоз воды.



Прокуратура Дагестана взяла ситуацию на контроль и пообещала дать ей правовую оценку.

Вечером 9 января пресс-служба администрации Каспийска сообщила, что работы на водопроводе, обеспечивающем город водой, завершены и пообещала возобновить водоснабжение ночью. По словам чиновников, причиной утечки стала изношенность сетей, но работы по ее устранению «начали не своевременно». Власти отметили, что из 8 км водопровода, нуждающемся в ремонте, успели заменить только 3 км.



Местные жители оставили множество комментариев в телеграм-канале мэрии Каспийска: «8 км трубы надо менять? Нет слов».

«Как можно в 21 веке говорить о таких проблемах. Хотя народ платит за чистую воду. А в трубах течет техническая вода, не пригодная для питья».

«Проблемы с водой регулярные! По улице Ленина во многих МКД воду отключают на ночь регулярно! На жалобы единый оператор не реагирует или пишет необоснованные отписки».

«Сначала писали, что все заменили, потом у них прорывы непонятные где-то образовались, а сейчас оказалось, что мы слишком часто моемся, труб не хватает и надо срочно 8 км поменять. И то после нервотрепки и общественного резонанса людей».

«Поздновато оперативное совещание собрали, столько дней люди без воды, а кто и без отопления».

10 января администрация Каспийска отчиталась о задержках с подачей воды в связи наполнением резервуаров. В комментариях жители написали, что вода появляется лишь на короткое время, а ресурс им так никто и не подвозит. Следовательно, горожанам все это время приходится тратиться на питьевую воду.



12 января чиновники заявили, что в Каспийске проводится наладка оборудования, а подачу воды на улице Батманова полностью восстановят к 13 января. Однако 13 января в телеграм-канал мэрии продолжают поступать жалобы на отсутствие ресурса в разных районах города.



При этом 12 января Минстрой Дагестана сообщил, что насосную станцию в Каспийске обновят до конца 2027 года.