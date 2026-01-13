В Краснодаре пройдет выставка расписных камней, собранных в разных уголках мира — от Байкала до острова Пасхи

В Художественном музее Краснодара 15 января откроется выставка «Театр камней» (0+)

Краснодарский художественный музей имени Коваленко анонсировал на 15 января открытие выставки Елены Приймы «Театр камней». В экспозицию вошли 25 картин и около 70 расписных камней.

Вместо классического холста Елена использует природные «полотна», привезенные из самых разных уголков мира — Индии, Непала, Шри-Ланки, Японии, Перу, Бразилии, Иордании, острова Пасхи и многих других. Работу мастерица производит в точечной технике (дот пейнтинг), которую освоила у австралийских аборигенов.

Сюжетную основу необычных картин составляют исторические события и редкие животные, образы политических лидеров, писателей, мифологических и сказочных персонажей. Камень перестает быть просто материалом, он превращается в соавтора произведения, диктующего свою пластику и глубину образа.

Дот пейнтинг — художественная техника, пришедшая из древней культуры австралийских аборигенов. Ее принцип заключается в построении целостного изображения исключительно из множества отдельных точек. Художник наносит их с разной плотностью, варьируя размер, цвет и интенсивность, что в совокупности рождает сложные узоры и сюжеты.

Выставка будет работать до 1 февраля на улице Красной, 15.

