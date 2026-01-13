Тайна, облеченная в слово. В краснодарском театре состоится лекция о Бунине

Слушатели попробуют разобраться, как творчество Бунина стало прояснением материи, почему его пейзаж являет состояние мира и как изображение природы становится особым философским текстом. Также лектор расскажет о главных собеседниках писателя и поговорит о том, почему бунинская тема любви — «ужас наслажденья, сочетание красоты и трагедии, немыслимого кошмара жизни и величия мира, временного и вечного».

«Один театр» анонсировал на 18 января лекцию «Иван Бунин. Тайна, облеченная в слово». Спикером выступит педагог, кандидат филологических наук, автор курсов по истории культуры и мировой литературы Олег Панаэтов.

Иван Бунин — писатель, поэт и первый российский лауреат Нобелевской премии по литературе (1933 год). Считается мастером психологического портрета, пейзажа и детального описания мира. После Октябрьской революции 1917 года не принял новую власть и в 1920-м навсегда покинул Россию.

Встреча состоится 18 января в 15:00 в малом зале «Одного театра» на улице Коммунаров, 268В. Стоимость участия — 700 рублей.