«Спящая красавица», «Щелкунчик», «Баядерка». Музыкальный театр Краснодара проведет месяц балетов Григоровича
В Краснодаре в январе покажут спектакли Юрия Григоровича и расскажут об истории создания постановок (12+)
Краснодарский Музыкальный театр объявил январь месяцем балетов Юрия Григоровича. Перед спектаклями будут проходить специальные встречи с разными спикерами.
«Мы всесторонне затронем историю создания постановок: от работы мастера и секретов хореографии до декораций, музыки и ярких моментов из жизни театра», — рассказали в Музыкальном театре.
Читайте также:
Расписание творческих встреч и постановок:
15 января — балет «Спящая красавица»;
25 января — балет «Щелкунчик»;
31 января и 1 февраля — балет «Баядерка».
Юрий Григорович — легендарный хореограф, чьи постановки стали золотым фондом русского балета. Создал канонические версии «Спартака», «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Ивана Грозного» и «Легенды о любви».
Его постановки отличаются масштабностью, симфонизмом танца и глубоким психологизмом персонажей. Григорович является основателем и художественным руководителем Краснодарского театра балета. Балеты хореографа идут также в Большом театре Москвы.
Начало встреч в 16:10 в фойе Музыкального театра на втором этаже. При себе необходимо иметь билет на балет.
Как писали Юга.ру, краснодарский книжный магазин «Чарли» объявил сбор изданий для распродажи. За предоставленные книги можно получить оплату.