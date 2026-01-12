«Спящая красавица», «Щелкунчик», «Баядерка». Музыкальный театр Краснодара проведет месяц балетов Григоровича

В Краснодаре в январе покажут спектакли Юрия Григоровича и расскажут об истории создания постановок (12+)

Краснодарский Музыкальный театр объявил январь месяцем балетов Юрия Григоровича. Перед спектаклями будут проходить специальные встречи с разными спикерами. «Мы всесторонне затронем историю создания постановок: от работы мастера и секретов хореографии до декораций, музыки и ярких моментов из жизни театра», — рассказали в Музыкальном театре.

Расписание творческих встреч и постановок: 15 января — балет «Спящая красавица»;

25 января — балет «Щелкунчик»;

31 января и 1 февраля — балет «Баядерка». Юрий Григорович — легендарный хореограф, чьи постановки стали золотым фондом русского балета. Создал канонические версии «Спартака», «Щелкунчика», «Лебединого озера», «Ивана Грозного» и «Легенды о любви». Его постановки отличаются масштабностью, симфонизмом танца и глубоким психологизмом персонажей. Григорович является основателем и художественным руководителем Краснодарского театра балета. Балеты хореографа идут также в Большом театре Москвы. Начало встреч в 16:10 в фойе Музыкального театра на втором этаже. При себе необходимо иметь билет на балет.