Молодежный театр Краснодара показал премьеру «Лед растает». О чем спектакль и есть ли билеты?

В Молодежном театре Краснодара представили последнюю премьеру года — спектакль «Лед растает» по мотивам современной пьесы (12+)

24 декабря в Молодежном театре состоялась премьера спектакля «Лед растает» по мотивам современной пьесы «Рыба» драматурга Людмилы Ковалевой. Режиссером спектакля стал уже известный краснодарскому зрителю Артем Устинов. В Театре драмы им. Горького идет его постановка «Снегурочка» по Островскому, а в репертуаре Молодежного театра — «Цахес» по произведению Эрнста Гофмана и «Идиот» по Достоевскому. Художником-постановщиком стал Оганес Айрапетян, который уже работал с Устиновым и делал визуал для «Цахеса» и «Идиота».

В спектакле задействовано десять артистов. Главные роли исполняют Полина Шипулина и Владислав Гоголев. Также играют Анастасия Ковьярова, Евгений Парафилов, Анна Нежута, Алексей Алексеев, Ульяна Запольских, Мария Якубец, Виктория Кузнецова и Инга Аничкина. По сюжету 12-летняя Света пришла домой, а родители исчезли. Неужели их забрала Рыба — та самая, что погрузила весь мир в вечную зиму? В поисках ответов Света отправляется в путешествие по миру своих снов и воспоминаний. Ей предстоит преодолеть множество опасностей и обрести друзей, а главное — понять, что только любовь может расколдовать замороженный мир.

Актеры Полина Шипулина, Анна Нежута, Алексей Алексеев © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

Показы спектакля «Лед растает» пройдут на новогодних праздниках — 3, 4, 5, 6, 9, 10 и 11 января. По словам режиссера, спектакль не совсем новогодний, поэтому его будут показывать и в течение года. Билеты на премьерные показы раскупили еще в декабре. Молодежный театр за день объявляет дату продаж билетов в своем телеграм-канале. Однако можно позвонить в кассу по номеру + 7 (861) 262-50-83 (без выходных, с 11:00 до 19:00) и узнать о наличии билетов. Билеты на премьеру и другие постановки театра также продают на популярном сайте объявлений, но с большой наценкой. На «Лед растает» они стоили 2,5 тыс. рублей, на сайте же их продают за 3-4 тыс. рублей. К тому же билеты у перекупщиков могут быть поддельными.