Где в Краснодаре отключат свет 12 января – собрали все адреса

В Краснодаре 12 января на плановую профилактику отключат свет в 400 домах

С 12 января «Электросети Кубани» возобновляют плановые отключения электричества для проведения профилактики. В понедельник с 9 до 17 часов свет выключат ровно по 400 адресам в Краснодаре. Собрали их для вас все в удобном формате.

Список адресов 1-й Лиговский пр-д, 18;

2-й Лиговский пр-д, 20;

3-я линия Поймы реки Кубань, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73;

Алая ул., 7, 9, 11;

Березанская ул., 61, 73;

Вавилова ул., 19;

Венская ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18;

Венский пр-д, 1, 3, 5, 6, 7, 14, 16;

Выставочная ул., 1, 3, 5;

Гражданская ул., 17, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Гудимы ул., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 33;

Дербентская ул., 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111;

жилой массив им. Демьяна Бедного, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Калинина ул., 1, 68, 68/1, 70, 72, 74, 74 А;

Карасунская ул., 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 234;

Кавказская ул., 139, 154;

Клиническая ул., 18;

Крайняя ул., 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Крупской ул., 68, 70, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87;

Кутузова ул., 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96;

Маяковского ул., 122, 122 А, 126;

Московская ул., 1, 31, 111/2;

Новокузнечная ул., 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

Островского ул., 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

Садовая ул., 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222;

Северная ул., 393, 395, 397, 399, 401, 403, 403/1, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 470, 472, 474, 476, 478, 480, 481, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502;

Седина ул., 4;

Ставропольская ул., 105, 180, 182, 184, 184/1, 204;

Степная ул., 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15;

Суворова ул., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Тополиная ул., 30/4;

Тракторный пер., 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

Фрунзе ул., 65;

Фурманова ул., 28, 30, 32, 34;

Эрмитажная ул., 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

Юннатов ул., 14.