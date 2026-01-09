Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году. Страна обогнала Иран, Ирак и Пакистан

В России в 2025 году интернет отключали более чем на 37 тыс. часов. Экономический ущерб оценили в 930 млрд рублей

5 января международный портал Top10VPN сообщил, что Россия стала лидером рейтинга стран, в которых чаще всего отключали интернет в 2025 году. Всего в рейтинге подсчитаны данные по 28 странам.

В России зафиксировали 37 тыс. 166 часов отключений интернета, которые затронули почти все население страны — 146 млн человек. Экономический ущерб эксперты оценили в $11,9 млрд — около 930 млрд рублей. Россия заняла первое место в каждой строчке рейтинга — как по общим экономическим потерям, так и по количеству часов без интернета и числу затронутых отключениями людей.