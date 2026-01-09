Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году. Страна обогнала Иран, Ирак и Пакистан
В России в 2025 году интернет отключали более чем на 37 тыс. часов. Экономический ущерб оценили в 930 млрд рублей
5 января международный портал Top10VPN сообщил, что Россия стала лидером рейтинга стран, в которых чаще всего отключали интернет в 2025 году. Всего в рейтинге подсчитаны данные по 28 странам.
В России зафиксировали 37 тыс. 166 часов отключений интернета, которые затронули почти все население страны — 146 млн человек. Экономический ущерб эксперты оценили в $11,9 млрд — около 930 млрд рублей. Россия заняла первое место в каждой строчке рейтинга — как по общим экономическим потерям, так и по количеству часов без интернета и числу затронутых отключениями людей.
На втором месте оказалась Венесуэла, здесь отключения затронули почти 18 млн человек и обошлись стране в 1,91 млрд долларов. Они продолжались почти шесть тыс. часов. На третьей строчке — Мьянма, экономика этой страны потеряла 1,89 млрд долларов, интернет у 23,6 млн человек отсутствовал почти 10 тыс. часов.
В топ-5 вошли Пакистан и Танзания. Ирак на шестом месте, а Иран — на восьмом.
В рейтинге за 2024 год Россия заняла 18 строчку — экономика страны потеряла 16,6 млн долларов, а отключения продолжались 84 часа.
Как писали Юга.ру, Минцифры придумали, как вернуть россиянам мобильный интернет без ограничений.