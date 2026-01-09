Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году. Страна обогнала Иран, Ирак и Пакистан

Вся Россия, В мире

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com
    © Фото с сайта pixabay.com

В России в 2025 году интернет отключали более чем на 37 тыс. часов. Экономический ущерб оценили в 930 млрд рублей

5 января международный портал Top10VPN сообщил, что Россия стала лидером рейтинга стран, в которых чаще всего отключали интернет в 2025 году. Всего в рейтинге подсчитаны данные по 28 странам.

В России зафиксировали 37 тыс. 166 часов отключений интернета, которые затронули почти все население страны — 146 млн человек. Экономический ущерб эксперты оценили в $11,9 млрд — около 930 млрд рублей. Россия заняла первое место в каждой строчке рейтинга — как по общим экономическим потерям, так и по количеству часов без интернета и числу затронутых отключениями людей.

Нет сети:

На втором месте оказалась Венесуэла, здесь отключения затронули почти 18 млн человек и обошлись стране в 1,91 млрд долларов. Они продолжались почти шесть тыс. часов. На третьей строчке — Мьянма, экономика этой страны потеряла 1,89 млрд долларов, интернет у 23,6 млн человек отсутствовал почти 10 тыс. часов. 

В топ-5 вошли Пакистан и Танзания. Ирак на шестом месте, а Иран — на восьмом.

В рейтинге за 2024 год Россия заняла 18 строчку — экономика страны потеряла 16,6 млн долларов, а отключения продолжались 84 часа.

Как писали Юга.ру, Минцифры придумали, как вернуть россиянам мобильный интернет без ограничений.

Деньги Интернет Связь Экономика

Новости

Россия стала мировым лидером по отключениям интернета в 2025 году. Страна обогнала Иран, Ирак и Пакистан
Жители Каспийска в Дагестане почти неделю живут без воды и тепла. Прокуратура начала проверку
Горнолыжные курорты Сочи закрыли часть канатных дорог и трасс из-за угрозы лавин
Сочи может снова накрыть мощный снегопад. Когда прогнозируют осадки?
Краснодарский край накрыла вторая в 2026 году магнитная буря. Как часто будет штормить в январе?
Свежий мазут и много мусора волонтеры обнаружили у Крымского моста

Лента новостей

Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
Вчера, 17:00
Не только открытие аэропорта, сбои интернета, мазут в Анапе и чемпионство ФК «Краснодар»
О чем Юга.ру писали в 2025 году
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа». Автор «Ритмов южной окраины»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа». Автор «Ритмов южной окраины»
Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте