Краснодарский автобус №19 поменял маршрут
С 12 января автобус №19 будет ходить по краснодарскому поселку Новознаменский по немного новому маршруту
Маршрут рейсового автобуса №19 в Краснодаре изменит маршрут с 12 января — об этом сообщила пресс-служба мэрии. Из схемы движения исключили отрезок по улице Богатырской. Вместо этого автобус будет идти по улицам Центральной и Жукова. Появится две новых остановки «Малахитовая» и «Жукова». В мэрии утверждают, что маршрут изменили «по просьбам жителей Новознаменского».
Ранее мэрия Краснодара рассказала, какие улицы отремонтируют в городе в 2026 году.
