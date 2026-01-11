Краснодарский автобус №19 поменял маршрут

С 12 января автобус №19 будет ходить по краснодарскому поселку Новознаменский по немного новому маршруту

Маршрут рейсового автобуса №19 в Краснодаре изменит маршрут с 12 января — об этом сообщила пресс-служба мэрии. Из схемы движения исключили отрезок по улице Богатырской. Вместо этого автобус будет идти по улицам Центральной и Жукова. Появится две новых остановки «Малахитовая» и «Жукова». В мэрии утверждают, что маршрут изменили «по просьбам жителей Новознаменского».

Ранее мэрия Краснодара рассказала, какие улицы отремонтируют в городе в 2026 году.


