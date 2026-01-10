В аэропортах Краснодарского края задерживаются рейсы из-за ограничения на полеты и погодных условий в Москве

В аэропорту Сочи и Краснодара задерживаются 78 рейсов на вылет и прилет

Утром 10 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что в авиагавани продолжают действовать ограничения на полеты, введенные ночью с 9 на 10 января. По данным онлайн-табло на 12:00, задерживаются 29 рейсов.

На вылет опаздывают самолеты в Шарм-Эль-Шейх, Москву, Анталью, Казань, Санкт-Петербург, Дубай и Екатеринбург. Время задержек — от трех до 20 часов.

На прилет задерживаются рейсы из Антальи, Москвы, Стамбула, Казани, Дубая, Санкт-Петербурга, Шарм-Эль-Шейха и Уфы. Время задержек — от 15 минут до 20 часов.