В аэропортах Краснодарского края задерживаются рейсы из-за ограничения на полеты и погодных условий в Москве
В аэропорту Сочи и Краснодара задерживаются 78 рейсов на вылет и прилет
Утром 10 января пресс-служба аэропорта Краснодара сообщила, что в авиагавани продолжают действовать ограничения на полеты, введенные ночью с 9 на 10 января. По данным онлайн-табло на 12:00, задерживаются 29 рейсов.
На вылет опаздывают самолеты в Шарм-Эль-Шейх, Москву, Анталью, Казань, Санкт-Петербург, Дубай и Екатеринбург. Время задержек — от трех до 20 часов.
На прилет задерживаются рейсы из Антальи, Москвы, Стамбула, Казани, Дубая, Санкт-Петербурга, Шарм-Эль-Шейха и Уфы. Время задержек — от 15 минут до 20 часов.
Также отмечаются корректировки в расписании аэропорта Сочи из-за метеоусловий московского авиаузла и ранее вводимых ограничений на полеты в терминале Шереметьево. По данным онлайн-табло на 12:00, задерживаются 49 рейсов.
На вылет опаздывают самолеты в Москву, Минеральные Воды, Тюмень, Дубай, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Оренбург, Сургут, Самару, Екатеринбург, Казань. Время задержек — от 15 минут до четырех часов.
На прилет задерживаются рейсы из Ярославля, Намангана, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Дубая, Сургута, Перми, Самары, Екатеринбурга, Надыма, Оренбурга, Уфы, Батуми. Время задержек — от 10 минут до 16 часов.
