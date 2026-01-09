Горнолыжные курорты Сочи закрыли часть канатных дорог и трасс из-за угрозы лавин

В горах Сочи 9 января объявлена лавинная опасность. Все горнолыжные курорты закрыли некоторые трассы и остановили подъемники

8 января Краснодарский гидрометцентр объявил до 10 января в горах Сочи выше 500 метров лавинную опасность. 9 января горнолыжные курорты Сочи частично ограничили работу канатных дорог и трасс. На курорте «Роза Хутор» закрыты трассы выше отметок 1350 и 1800 метров. Трассы «Эхо» и «Борей» закрыты ниже 1295 метров, а «Арбор» работает до пересечения с трассой «Борей». Также не работают подъемники «Экстрим», «Дафна», «Сказка» и аттракцион «Родельбан».



На курортах «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» закрыты трассы выше 1500 метров.

Телеграм-канал «FanSochi — Красная Поляна онлайн» сообщил, что в горах идет дождь, а выше 1500 метров — снег.



«Обстановка в лавинном отношении сложная, с начала циклона выпало около 50 мм осадков. Верха сегодня будут закрыты», — говорится в сообщении.