Горнолыжные курорты Сочи закрыли часть канатных дорог и трасс из-за угрозы лавин

Краснодарский край

Распечатать

  • Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Роза Хутор © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В горах Сочи 9 января объявлена лавинная опасность. Все горнолыжные курорты закрыли некоторые трассы и остановили подъемники

8 января Краснодарский гидрометцентр объявил до 10 января в горах Сочи выше 500 метров лавинную опасность. 9 января горнолыжные курорты Сочи частично ограничили работу канатных дорог и трасс.

На курорте «Роза Хутор» закрыты трассы выше отметок 1350 и 1800 метров. Трассы «Эхо» и «Борей» закрыты ниже 1295 метров, а «Арбор» работает до пересечения с трассой «Борей». Также не работают подъемники «Экстрим», «Дафна», «Сказка» и аттракцион «Родельбан».

На курортах «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» закрыты трассы выше 1500 метров. 

Сочи может снова накрыть мощный снегопад:

Телеграм-канал «FanSochi — Красная Поляна онлайн» сообщил, что в горах идет дождь, а выше 1500 метров — снег.

«Обстановка в лавинном отношении сложная, с начала циклона выпало около 50 мм осадков. Верха сегодня будут закрыты», — говорится в сообщении.

Как писали Юга.ру, на Красной Поляне с 29 декабря стартовало вечернее катание. На лыжах и сноуборде можно кататься до 22:00.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Погода Роза Хутор Сочи

Новости

Горнолыжные курорты Сочи закрыли часть канатных дорог и трасс из-за угрозы лавин
Сочи может снова накрыть мощный снегопад. Когда прогнозируют осадки?
Краснодарский край накрыла вторая в 2026 году магнитная буря. Как часто будет штормить в январе?
Свежий мазут и много мусора волонтеры обнаружили у Крымского моста
Жители Краснодара могут отправить новогодние елки на утилизацию
«Горы мусора с человеческий рост». Жители Сочи жалуются на переполненные контейнеры и свалки, которые не расчищают с конца декабря

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте