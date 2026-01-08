В Краснодарском крае обломки беспилотников рухнули на дом и дорогу. Что известно об атаке?
Краснодарский край в ночь с 7 на 8 января атаковали 22 беспилотника. В двух районах есть повреждения
8 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регион атаковали беспилотники.
В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. Повреждены крыша и навес, люди не пострадали. На месте работают оперативные и специальные службы.
По данным оперштаба, в Гулькевичах фрагменты беспилотника упали на проезжую часть. Пострадавших нет, на месте ЧП работают специальные и экстренные службы. Других подробностей нет.
Туапсе 31 декабря атаковали БПЛА:
По данным Минобороны России, с 23:00 7 января до 7:00 8 января над территорией Краснодарского края ПВО сбили 11 были БПЛА, 12 — над Черным морем, 13 — над Азовским.
Кроме того, с 7:00 до 9:00 8 января над Кубанью уничтожено еще 11 беспилотников.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 30 декабря из-за атаки БПЛА пострадали два человека. Их отвезли в больницу.