В Краснодарском крае обломки беспилотников рухнули на дом и дорогу. Что известно об атаке?

Краснодарский край в ночь с 7 на 8 января атаковали 22 беспилотника. В двух районах есть повреждения

8 января оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что регион атаковали беспилотники.

В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. Повреждены крыша и навес, люди не пострадали. На месте работают оперативные и специальные службы.

По данным оперштаба, в Гулькевичах фрагменты беспилотника упали на проезжую часть. Пострадавших нет, на месте ЧП работают специальные и экстренные службы. Других подробностей нет.