Более двух тысяч жителей Апшеронского района живут без света с 31 декабря

В Апшеронском районе Краснодарского края более 2000 жителей остаются без электричества с прошлого года

Предыстория. В ночь на 1 января в Апшеронском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада. Тогда без электричества остались 28 тысяч жителей муниципалитета.

5 января глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщил в своем телеграм-канале, что с 31 декабря без электроэнергии остаются более двух тыс. жителей.

Электричества нет в Хадыженске (78 домов), Нефтегорском городском поселении (114 домов), Апшеронском городском поселении (38 домов), станице Самурской (47 домов), хуторе Заречном (16 домов).