Более двух тысяч жителей Апшеронского района живут без света с 31 декабря
В Апшеронском районе Краснодарского края более 2000 жителей остаются без электричества с прошлого года
Предыстория. В ночь на 1 января в Апшеронском районе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обильного снегопада. Тогда без электричества остались 28 тысяч жителей муниципалитета.
5 января глава Апшеронского района Алексей Передереев сообщил в своем телеграм-канале, что с 31 декабря без электроэнергии остаются более двух тыс. жителей.
Электричества нет в Хадыженске (78 домов), Нефтегорском городском поселении (114 домов), Апшеронском городском поселении (38 домов), станице Самурской (47 домов), хуторе Заречном (16 домов).
Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе:
Также свет отсутствует в шести сельских поселениях: Кабардинском, Тверском, Отдаленном, Куринском, Черниговском, Кубанском. В этих населенных пунктах электроэнергии нет в 295 домах.
По словам Передереева, в ликвидации последствий снегопада и восстановлении электричества задействованы 26 бригад в количестве 133 человек и 46 единиц техники.
Как писали Юга.ру, в РЖД пообещали бонусы всем пассажирам, вынужденно встретившим Новый год на Юге России в опаздывающих поездах.