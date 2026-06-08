Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

8 июня лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о мощной магнитной буре планетарного масштаба. Геомагнитное возмущение начнется примерно в 15:00.

Причиной стало облако плазмы, которое оторвалось от Солнца еще 6 июня. Изначально ученые предполагали, что выброс пройдет мимо Земли, но свежие данные со спутников показали обратное.

«Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчетам математических моделей должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли», — говорится в сообщении.