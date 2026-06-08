Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда
Мощная магнитная буря накроет Краснодарский край 8 июня. Ее вероятность составляет 96%
8 июня лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о мощной магнитной буре планетарного масштаба. Геомагнитное возмущение начнется примерно в 15:00.
Причиной стало облако плазмы, которое оторвалось от Солнца еще 6 июня. Изначально ученые предполагали, что выброс пройдет мимо Земли, но свежие данные со спутников показали обратное.
«Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчетам математических моделей должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли», — говорится в сообщении.
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Специалисты оценивают вероятность магнитной бури в 96%. Шансы на то, что она продлится больше суток и затронет 9 июня, составляют 85%. Ожидаемый уровень геомагнитного возмущения — G3, что соответствует сильной магнитной буре.
Коронографы, работающие около Земли, классифицируют выбросы как «гало». Так обозначают события, при которых плазма движется точно в сторону планеты.
Ученые продолжают следить за ситуацией. Метеозависимым людям рекомендуют быть внимательными к своему самочувствию.
Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.