Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото katemangostar, сайт magnific.com
    © Фото katemangostar, сайт magnific.com

Мощная магнитная буря накроет Краснодарский край 8 июня. Ее вероятность составляет 96%

8 июня лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН предупредила о мощной магнитной буре планетарного масштаба. Геомагнитное возмущение начнется примерно в 15:00.

Причиной стало облако плазмы, которое оторвалось от Солнца еще 6 июня. Изначально ученые предполагали, что выброс пройдет мимо Земли, но свежие данные со спутников показали обратное.

«Последнее из облаков плазмы, улетевшее с Солнца еще 6 июня куда-то вбок и вниз, согласно расчетам математических моделей должно сегодня по каким-то неведомым траекториям вынырнуть около Земли», — говорится в сообщении.

  • © Скриншот с сайта xras.ru
    © Скриншот с сайта xras.ru

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Специалисты оценивают вероятность магнитной бури в 96%. Шансы на то, что она продлится больше суток и затронет 9 июня, составляют 85%. Ожидаемый уровень геомагнитного возмущения — G3, что соответствует сильной магнитной буре.

Коронографы, работающие около Земли, классифицируют выбросы как «гало». Так обозначают события, при которых плазма движется точно в сторону планеты.

Ученые продолжают следить за ситуацией. Метеозависимым людям рекомендуют быть внимательными к своему самочувствию.

Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

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