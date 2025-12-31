Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб, жильцов расселили

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

В Белореченском районе обрушились крыши двух домов

31 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Белореченском районе из-за сильных снегопадов и чрезмерной нагрузки на кровлю произошло обрушения крыш двух жилых домов.

Один инцидент произошел в переулке Фестивальном. В результате погибла 22-летняя девушка. Еще одного пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу.

Снежный шторм и волны до 4,5 метров:

Аналогичная ситуация произошла в поселке Степном. Там на улице Школьной под тяжестью снега обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома. Обошлось без человеческих жертв и травм. Жильцов отправили в пункт временного размещения на базе местной школы №36.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае новогодняя ночь будет морозная и заснеженная.

Белореченский район Жилье МЧС Погода смерть

Новости

Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша. Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб, жильцов расселили
Опасный паводок прогнозируют на Черноморском побережье и в предгорьях Кубани
В Краснодаре 8-летней Вике Марковой требуется курсовое лечение при ДЦП. Как ей помочь?
В Краснодарском крае из-за непогоды задерживаются 19 пассажирских поездов
В Краснодаре объявили режим работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Сегодня, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
29 декабря, 17:02
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте