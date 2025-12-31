Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб, жильцов расселили
В Белореченском районе обрушились крыши двух домов
31 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Белореченском районе из-за сильных снегопадов и чрезмерной нагрузки на кровлю произошло обрушения крыш двух жилых домов.
Один инцидент произошел в переулке Фестивальном. В результате погибла 22-летняя девушка. Еще одного пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу.
Аналогичная ситуация произошла в поселке Степном. Там на улице Школьной под тяжестью снега обрушилась кровля двухэтажного многоквартирного дома. Обошлось без человеческих жертв и травм. Жильцов отправили в пункт временного размещения на базе местной школы №36.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае новогодняя ночь будет морозная и заснеженная.