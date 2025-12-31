Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб, жильцов расселили

В Белореченском районе обрушились крыши двух домов

31 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Белореченском районе из-за сильных снегопадов и чрезмерной нагрузки на кровлю произошло обрушения крыш двух жилых домов.

Один инцидент произошел в переулке Фестивальном. В результате погибла 22-летняя девушка. Еще одного пострадавшего с травмами госпитализировали в районную больницу.