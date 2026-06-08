Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»

В Краснодаре филолог расскажет про потерянное поколение и его символы (18+)

«Потерянное поколение» — термин, которым обозначают людей, прошедших через ужасы Первой мировой войны и потерявших веру в прежние ценности. Они ушли на фронт юными идеалистами, а вернулись — циничными, душевно сломленными, неспособными вписаться в мирную жизнь. Эта травма определила целую эпоху в литературе, искусстве и культуре Запада.

Авторство приписывают американской писательнице Гертруде Стайн, которая жила в Париже и была наставницей молодых литераторов. Этот термин она упомянула в разговоре со своим учеником Эрнестом Хемингуэем.

Хемингуэй сделал эту фразу эпиграфом к своему первому роману «И восходит солнце», который стал манифестом «потерянных». С тех пор термин закрепился в истории. Но сами ветераны воспринимали это прозвище не как метафору, а как медицинский диагноз.

Лекция пройдет в баре «Детектив, где вы?». Подробности можно уточнить у организаторов.