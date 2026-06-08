Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре филолог расскажет про потерянное поколение и его символы (18+)

Проект «Литцентр» анонсировал на 21 июня лекцию «Потерянное поколение». Встречу проведет филолог Анастасия Чернова. Участники обсудят творчество Эрнеста Хемингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Эриха Марии Ремарка.

Программа:

  • Как Хемингуэй культивировал вечный праздник?
  • Почему в произведении «Великий Гэтсби» так много блеска и мишуры?
  • «Триумфальная арка» — это история без надежды?
  • Почему в произведениях этих авторов алкоголь льется рекой?

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«Потерянное поколение» — термин, которым обозначают людей, прошедших через ужасы Первой мировой войны и потерявших веру в прежние ценности. Они ушли на фронт юными идеалистами, а вернулись — циничными, душевно сломленными, неспособными вписаться в мирную жизнь. Эта травма определила целую эпоху в литературе, искусстве и культуре Запада.

Авторство приписывают американской писательнице Гертруде Стайн, которая жила в Париже и была наставницей молодых литераторов. Этот термин она упомянула в разговоре со своим учеником Эрнестом Хемингуэем.

Хемингуэй сделал эту фразу эпиграфом к своему первому роману «И восходит солнце», который стал манифестом «потерянных». С тех пор термин закрепился в истории. Но сами ветераны воспринимали это прозвище не как метафору, а как медицинский диагноз.

Лекция пройдет в баре «Детектив, где вы?». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в краснодарских дворах пройдут кинопоказы под открытым небом.

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Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»
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