В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе не хватает бензина. Оперштаб заявил, что проблем с топливом нет
Жители Краснодарского края отмечают проблемы с поставками бензина в регион
8 июня блогер Константин Манукьян сообщил, что в Краснодаре возникли проблемы с покупкой бензина. По его словам, на «Лукойле» топлива нет, а на «Роснефти» образовались очереди.
Сотрудники АЗС не могут сказать, когда появится бензин — нефтебазы не отвечают на их звонки.
Топливный кризис в Крыму привел к дефициту продуктов в магазинах:
Проблему с топливом отмечают и в Анапе — на АЗС выстроились длинные очереди из автомобилей. По данным 93.ру, на курорт приезжают заправляться даже крымчане.
От отсуствия топлива также страдают жители Темрюкского района: его нет в станицах Голубицкой и Новомышастовской. В чатах люди пытаются покупать бензин с рук.
При это оперштаб пишет, что бензин в крае есть в достаточном количестве. По его данным, в регионе работает больше 1 тыс. заправок. Примерно половина из них принадлежит крупным сетям. У них долгосрочные контракты, стабильные поставки и отработанная логистика.
Вторая половина — частные заправки, которые покупают бензин небольшими партиями и не имеют долгосрочных договоров с поставщиками. Поэтому даже небольшой скачок спроса может привести к временным перебоям с топливом на таких АЗС.
В оперштабе заявили, что именно сбой в системе мелкооптовых закупок и привел к тому, что на ряде небольших частных заправок бензин временно отсутствовал. Это спровоцировало повышенный спрос на крупных сетевых станциях. В некоторых местах бензин закончился и там: его просто не успели довезти из-за резкого роста числа желающих заправиться. Однако такие ситуации носят кратковременный характер. Обычно проблему удается решить в течение нескольких часов — подвозят новую партию.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год.