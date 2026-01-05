Фэнтези, современная проза и издания о Кубанской истории. Какие книги чаще всего читали жители юга России в 2025 году?
В топ самых продаваемых книг в ЮФО в 2025 году вошли современная русская проза, издания о культуре и истории Кубани и Краснодара, произведения по психологии и другие
5 января Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила РБК, сколько в 2025 году жители Южного федерального округа потратили денег на покупку книг и какие издания оказались самыми популярными.
Всего за прошедший год жители ЮФО сделали 25 млн заказов книг — это на 20, 6% больше, чем в 2024 году. Больше всего денег на произведения потратили краснодарцы — 3,6 млрд рублей. В Ростовской области — 2 млрд рублей.
Владелица краснодарского книжного магазина «Кот ученый» Татьяна Мадонова отметила, что наиболее популярными жанрами в 2025 году стали современная русская проза, включая фентези и хоррор, и классическая литература. Также краснодарцы часто покупали криминалистику, исторические издания, книги на иностранных языках.
Самым продаваемым автором стал Стивен Кинг. Также в список вошли Виктор Дашкевич, Федор Достоевский, Холли Вебб, Антуан де Сент-Экзюпери, Харуки Мураками, Кир Булычев и другие.
«У нас была сцена, но не было мифа»:
Самой популярной книгой оказалась «Если все кошки в мире исчезнут» японского писателя Гэндзи Кавамура. Также в топ-10 вошли два издания о Краснодаре — «Наш маленький Париж. Ненаписанные воспоминания» Виктора Лихоносова и «Криминальный Екатеринодар» Игоря Синицы.
Владелица книжного магазина «Чарли» Анна Кадикова отметила, что интерес к культуре и истории Кубани сохраняется на протяжении последних нескольких лет. Так, например, в топ-10 самых продаваемых книг в 2025 году попали семь изданий о Краснодарском крае. Среди них «Краснодарская улица Красная» Галины Шаховой, «Балакачка, Кубанский говор: Опыт авторского словаря» Петра Ткаченко, «Кубанские легенды и сказания» Ивана Лотышева.
Самой популярной книгой в «Чарли» в 2025 году стал роман «Всклянь» директора краснодарского креативного агентства Ruport Николая Андреева.
Читайте также:
По данным сервиса «Литрес», в электронном формате жители юга России чаще всего читали книги по психологии, саморазвитию, финансовому благополучию. Также в топ попала современная фантастика.
Среди самых популярных электронных изданий в Краснодарском и Ставропольском крае и Ростовской области «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда, «Тайна мертвого ректора. Книга 2» Виктора Дашкевича, «Счастливый карман, полный денег» Дэвида Кэмерона Джиканди.
Как писали Юга.ру, в октябре краснодарский историк выпустил путеводитель по «местам памяти» кубанского казачества.