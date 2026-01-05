Фэнтези, современная проза и издания о Кубанской истории. Какие книги чаще всего читали жители юга России в 2025 году?

В топ самых продаваемых книг в ЮФО в 2025 году вошли современная русская проза, издания о культуре и истории Кубани и Краснодара, произведения по психологии и другие

5 января Ассоциация компаний интернет-торговли сообщила РБК, сколько в 2025 году жители Южного федерального округа потратили денег на покупку книг и какие издания оказались самыми популярными.

Всего за прошедший год жители ЮФО сделали 25 млн заказов книг — это на 20, 6% больше, чем в 2024 году. Больше всего денег на произведения потратили краснодарцы — 3,6 млрд рублей. В Ростовской области — 2 млрд рублей.

Владелица краснодарского книжного магазина «Кот ученый» Татьяна Мадонова отметила, что наиболее популярными жанрами в 2025 году стали современная русская проза, включая фентези и хоррор, и классическая литература. Также краснодарцы часто покупали криминалистику, исторические издания, книги на иностранных языках.

Самым продаваемым автором стал Стивен Кинг. Также в список вошли Виктор Дашкевич, Федор Достоевский, Холли Вебб, Антуан де Сент-Экзюпери, Харуки Мураками, Кир Булычев и другие.