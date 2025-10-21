Директор агентства Ruport выпустил роман «Всклянь». В Краснодаре состоится презентация книги с автограф-сессией

23 сентября издательство «Альпина Проза» анонсировала выход книги «Всклянь», которую написал директор краснодарского креативного агентства Ruport Николай Андреев.

«Всклянь» — роман в рассказах, над которым Андреев работал пять лет. События книги разворачиваются на фоне мрачных городских пейзажей, рассказывают о трагических событиях и человеческой психике.

«Эта история о внутренних демонах, искаженной реальности и поиске смысла в хаосе, в котором иррациональная надежда — универсальный ответ на каждый вопрос», — прокомментировали в издательстве.

Название издания — местное слово в Рязанской области, где родился и вырос Андреев: «всклянь» значит «до краев».

Главные герои книги — полицейский Максим, который заканчивает жизнь самоубийством, и юноша Диомид, имя которого, по словам автора, носит один из актеров неназванного краснодарского театра.

Андреев рассказал в интервью издательству, что «Диомид ничего плохого не делает, просто запутался в женщинах и пытается обрести себя», а Максим — «черная бездна», от лица которой писать было «и тяжело, и увлекательно».