Директор агентства Ruport выпустил роман «Всклянь». В Краснодаре состоится презентация книги с автограф-сессией
Креативный директор агентства Ruport Николай Андреев выпустил книгу о внутренних демонах, поисках смысла и человеческой психике (18+)
23 сентября издательство «Альпина Проза» анонсировала выход книги «Всклянь», которую написал директор краснодарского креативного агентства Ruport Николай Андреев.
«Всклянь» — роман в рассказах, над которым Андреев работал пять лет. События книги разворачиваются на фоне мрачных городских пейзажей, рассказывают о трагических событиях и человеческой психике.
«Эта история о внутренних демонах, искаженной реальности и поиске смысла в хаосе, в котором иррациональная надежда — универсальный ответ на каждый вопрос», — прокомментировали в издательстве.
Название издания — местное слово в Рязанской области, где родился и вырос Андреев: «всклянь» значит «до краев».
Главные герои книги — полицейский Максим, который заканчивает жизнь самоубийством, и юноша Диомид, имя которого, по словам автора, носит один из актеров неназванного краснодарского театра.
Андреев рассказал в интервью издательству, что «Диомид ничего плохого не делает, просто запутался в женщинах и пытается обрести себя», а Максим — «черная бездна», от лица которой писать было «и тяжело, и увлекательно».
«Хотели показать предпринимателям, что все возможно»:
Отметим, что один из рассказов романа основан на опыте работы криминальным журналистом Андреева и событиях, которые произошли в краснодарском микрорайоне имени Жукова.
«Банда из двух человек, которые познакомились в какой-то краснодарской ночлежке, открыла для себя оазис и совершила порядка восьмидесяти квартирных краж», — рассказал Андреев в интервью издательству.
В Краснодаре состоится презентация романа «Всклянь» с автограф-сессией. Она состоится 24 октября в 19:00 в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58. Вход свободный по регистрации.
Агентство Ruport работает в Краснодаре с 2001 года. На его профессиональном счету победы на многих российских и международных премиях.
В сентябре 2019 года агентство разместило около офиса компании Илона Маска SpaceX в Калифорнии билборды с приглашением ему принять участие в форуме «Дело за малым» и фразой «Kak tebe takoe?». Бизнесмен отреагировал на приглашение. В октябре 2019 года Маск подключился к форуму через телемост.
Как писали Юга.ру, в 2020 году рекламную кампанию краснодарского агентства Ruport признали лучшей на международном фестивале «Белый квадрат».