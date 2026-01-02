На выезде из Красной Поляны образовалась 6-километровая пробка

  • Пробка на выезде из Розы Хутор, 2 января 2026 г. © Скриншот видео телеграм-канала «ЧП Сочи», t.me/chp_sochi
Движение автотранспорта сильно осложнилось в Красной Поляне вечером 2 января

Телеграм-канал «ЧП Сочи» вечером 2 января опубликовал видео с подписью «На Красной Поляне полностью заблокированы все въезды и выезды. Люди по 6 часов стоят в пробках — выехать или заехать невозможно». Среди легковых автомобилей стоят городские рейсовые автобусы. За кадром слышно женщину, которая говорит: «За все это время <...> ни одна патрульная машина не приехала, ничего не разрулила».

Сервис «Яндекс. Карты» в 22:45 показывал, что в направлении из Розы Хутор в Адлер пробка растянулась на 6 километров — от разворотного кольца возле шлагбаума, в который упирается улица Олимпийская, до выезда из поселка Эстосадок. По направлению из Адлера в Розу Хутор интенсивность дорожного движения отмечена желтым и светло-красным цветом.

  • Дорожная ситуация в Красной Поляне вечером 2 января 2026 г. © Скриншот сайта «Яндекс. Карты», yandex.ru/maps
    Дорожная ситуация в Красной Поляне вечером 2 января 2026 г. © Скриншот сайта «Яндекс. Карты», yandex.ru/maps

За пять часов до этого телеграм-канал «ЧП Сочи» сообщил об аварии в центре Красной Поляны, сильно затруднившей движение в обе стороны.

Ранее сегодня стало известно о том, что МЧС Краснодарского края решило отказаться от ведения телеграм-канала с оперативными сводками и экстренными предупреждениями.

Новости

