В Краснодарском крае из-за непогоды задерживаются 19 пассажирских поездов
19 составов РЖД задержаны из-за повреждения контактной сети
31 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила, что на территории Краснодарского края сложные погодные условия привели к масштабным сбоям в движении пассажирских поездов. В результате повреждения контактной сети на перегоне между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская в Гулькевичском районе, которое произошло в 02:05, было задержано 19 составов.
Точный перечень задержанных поездов не раскрывается. Специалисты СКЖД проводят восстановительные работы на поврежденном участке.
Пассажиров поездов, задерживающихся в пути больше четырех часов, обеспечат питанием.
Это уже второй серьезный сбой на железнодорожной инфраструктуре Кубани за последние двое суток. Накануне, 30 декабря, контактная сеть на станции Краснодар-Сортировочный была повреждена в результате атаки беспилотного летательного аппарата, что привело к задержке трех поездов.
Как писали Юга.ру, 31 декабря Туапсе атаковали беспилотные летательные аппараты. Повреждены дома, порт и НПЗ, есть пострадавшие.