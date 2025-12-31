В Краснодарском крае из-за непогоды задерживаются 19 пассажирских поездов

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 составов РЖД задержаны из-за повреждения контактной сети

31 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила, что на территории Краснодарского края сложные погодные условия привели к масштабным сбоям в движении пассажирских поездов. В результате повреждения контактной сети на перегоне между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская в Гулькевичском районе, которое произошло в 02:05, было задержано 19 составов.

Точный перечень задержанных поездов не раскрывается. Специалисты СКЖД проводят восстановительные работы на поврежденном участке.

Пассажиров поездов, задерживающихся в пути больше четырех часов, обеспечат питанием.

Это уже второй серьезный сбой на железнодорожной инфраструктуре Кубани за последние двое суток. Накануне, 30 декабря, контактная сеть на станции Краснодар-Сортировочный была повреждена в результате атаки беспилотного летательного аппарата, что привело к задержке трех поездов.

Как писали Юга.ру, 31 декабря Туапсе атаковали беспилотные летательные аппараты. Повреждены дома, порт и НПЗ, есть пострадавшие.

