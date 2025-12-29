Курорт «Роза Хутор» отменил продажу ски-пассов до 4 января, но есть исключения

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

До 4 января на курорте «Роза Хутор» нельзя купить ски-пасс из-за погодных условий. Кто сможет кататься?

26 декабря пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что до 4 января 2026 года продажа ски-пассов приостановлена в связи с теплым и бесснежным началом зимы. 

Нововведение необходимо для обеспечения равномерной нагрузки на трассы в первые дни сезона и безопасных и комфортных условий катания. По словам пресс-службы, в дальнейшем синоптики обещают похолодание — тогда продажу ски-пассов вновь откроют. 

При этом с 29 декабря по 4 января кататься смогут:

  • постояльцы отелей курорта «Роза Хутор» — для них приобретение ски-пассов доступно на ресепшенах;
  • владельцы сезонных и годовых ски-пассов;
  • лыжники и сноубордисты, заранее купившие многодневные ски-пассы;
  • гости, забронировавшие занятия с инструктором горнолыжной школы «Роза Хутор».

На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии стартовал горнолыжный сезон:

В пресс-службе подчеркнули, что даты открытия трасс в Сочи определяются погодой и качеством снежного покрова, поэтому на данный момент открыть все трассы курорта невозможно. Сотрудники курорта ежедневно мониторят метеоусловия. 

29 декабря пресс-служба «Роза Хутор» сообщила Юга.ру, что на курорте пошел снег. Однако, ски-пассы продаваться не будут. 

Как писали Юга.ру, 26 декабря курорт Красная Поляна открыл зимний сезон 2025/26.

Горнолыжный спорт горы Курорты и туризм Погода Роза Хутор Сноубординг Сочи

Новости

«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов». В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Власова осудили на 11 лет колонии за коррупцию
В Краснодарском крае ученые нашли античные «коньки» из кости лошади
Жители Крыма и Абхазии остались без света из-за снежной бури
До 200 тыс. рублей. Путин утвердил новые штрафы за нарушение правил перевозки детей в машине
Поврежденные ЛЭП, упавшие деревья, пробки на дорогах. Рассказываем о последствиях непогоды в Сочи

Лента новостей

Без «Аватара» и «Зверополиса»
Сегодня, 11:33
Без «Аватара» и «Зверополиса»
В кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
Сегодня, 13:02
Краснодар вошел в топ городов с самым высоким ценником на поздравление от Деда Мороза
«У нас была сцена, но не было мифа»
Сегодня, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте