Курорт «Роза Хутор» отменил продажу ски-пассов до 4 января, но есть исключения

До 4 января на курорте «Роза Хутор» нельзя купить ски-пасс из-за погодных условий. Кто сможет кататься?

26 декабря пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что до 4 января 2026 года продажа ски-пассов приостановлена в связи с теплым и бесснежным началом зимы.

Нововведение необходимо для обеспечения равномерной нагрузки на трассы в первые дни сезона и безопасных и комфортных условий катания. По словам пресс-службы, в дальнейшем синоптики обещают похолодание — тогда продажу ски-пассов вновь откроют.

При этом с 29 декабря по 4 января кататься смогут: