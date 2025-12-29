Курорт «Роза Хутор» отменил продажу ски-пассов до 4 января, но есть исключения
До 4 января на курорте «Роза Хутор» нельзя купить ски-пасс из-за погодных условий. Кто сможет кататься?
26 декабря пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что до 4 января 2026 года продажа ски-пассов приостановлена в связи с теплым и бесснежным началом зимы.
Нововведение необходимо для обеспечения равномерной нагрузки на трассы в первые дни сезона и безопасных и комфортных условий катания. По словам пресс-службы, в дальнейшем синоптики обещают похолодание — тогда продажу ски-пассов вновь откроют.
При этом с 29 декабря по 4 января кататься смогут:
- постояльцы отелей курорта «Роза Хутор» — для них приобретение ски-пассов доступно на ресепшенах;
- владельцы сезонных и годовых ски-пассов;
- лыжники и сноубордисты, заранее купившие многодневные ски-пассы;
- гости, забронировавшие занятия с инструктором горнолыжной школы «Роза Хутор».
На курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесии стартовал горнолыжный сезон:
В пресс-службе подчеркнули, что даты открытия трасс в Сочи определяются погодой и качеством снежного покрова, поэтому на данный момент открыть все трассы курорта невозможно. Сотрудники курорта ежедневно мониторят метеоусловия.
29 декабря пресс-служба «Роза Хутор» сообщила Юга.ру, что на курорте пошел снег. Однако, ски-пассы продаваться не будут.
Как писали Юга.ру, 26 декабря курорт Красная Поляна открыл зимний сезон 2025/26.