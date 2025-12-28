В Краснодарском крае и Адыгее подорожает проезд в электричках. Публикуем цены
Перевозчик «Кубань Экспресс-Пригород» опубликовал новые тарифы пригородных электропоездов
25 декабря пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что с 1 января 2026 года в электричках Краснодарского края, Сириуса и Адыгеи вырастут цены на проезд. Тарифы установили в соответствии с приказом.
Беспилотные поезда могут запустить между Сочи и Красной Поляной:
Сколько будет стоить проезд?
- на всех маршрутах (кроме участков Туапсе — Адлер, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Адлер Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер Имеретинский курорт) — 38 рублей за каждую зону (в прошлом году было 35 рублей);
- на маршруте Туапсе — Адлер — 56 рублей за каждую зону (в прошлом году был 51 рубль);
- на маршрутах Адлер — Роза Хутор, Адлер — Адлер Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер — Имеретинский курорт — 60 рублей за каждую зону (в прошлом году было 55 рублей);
- на маршрутах Белореченская — Майкоп — Белореченская — 27 рублей за каждую зону (в прошлом году было 26 рублей).
Напомним, последний раз цены на электрички поднимали 20 декабря 2024 года.
Как писали Юга.ру, между курортами Ставрополья и аэропортом Минвод планируют запустить электричку за 1 млрд рублей.
