В Краснодарском крае и Адыгее подорожает проезд в электричках. Публикуем цены

Перевозчик «Кубань Экспресс-Пригород» опубликовал новые тарифы пригородных электропоездов

25 декабря пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород» сообщила, что с 1 января 2026 года в электричках Краснодарского края, Сириуса и Адыгеи вырастут цены на проезд. Тарифы установили в соответствии с приказом.

Сколько будет стоить проезд? на всех маршрутах (кроме участков Туапсе — Адлер, Адлер — Роза Хутор, Адлер — Адлер Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер Имеретинский курорт) — 38 рублей за каждую зону (в прошлом году было 35 рублей);

за каждую зону (в прошлом году было 35 рублей); на маршруте Туапсе — Адлер — 56 рублей за каждую зону (в прошлом году был 51 рубль);

за каждую зону (в прошлом году был 51 рубль); на маршрутах Адлер — Роза Хутор, Адлер — Адлер Аэропорт, Эсто-Садок — Роза Хутор, Имеретинский курорт — Эсто-Садок, Адлер — Имеретинский курорт — 60 рублей за каждую зону (в прошлом году было 55 рублей);

за каждую зону (в прошлом году было 55 рублей); на маршрутах Белореченская — Майкоп — Белореченская — 27 рублей за каждую зону (в прошлом году было 26 рублей). Напомним, последний раз цены на электрички поднимали 20 декабря 2024 года.