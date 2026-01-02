В аэропортах Сочи и Краснодара задерживаются 30 авиарейсов

Тридцать пассажирских рейсов задерживаются днем 2 января на вылет и прилет в аэропортах Краснодарского края

По состоянию на 11:45 2 января в аэропортах Краснодарского края задержаны 30 авиарейсов — 29 в Сочи и один в Краснодаре.

Как следует из данных онлайн-табло сочинского аэропорта, на вылет задерживается 12 рейсов: пять из московского Шереметьево, два из Домодедово (тоже Москва), по одному из Антальи, Уфы, Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга.

На прилёт в Сочи задержаны 17 рейсов: три из Домодедово, по два из Шереметьево, Минеральных Вод, Антальи, Санкт-Петербурга, по одному из Уфы, Тюмени, Екатеринбурга, Иваново, Нижнего Новгорода, а рейс из Калуги отменен.

В аэропорту Краснодара задерживается на прилет один рейс — из Домодедово.

В целом ситуация с переносом времени прилета и вылета самолетов уже заметно лучше, чем утром — тогда сообщалось о задержке 40 рейсов, в том числе в аэропорту Геленджика.

Напомним, что из-за сильного снегопада 31 декабря в Белореченске погиб человек, а в направлении из Краснодара в Кисловодск встало около 20 пассажирских поездов.

