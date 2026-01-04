Балет, мюзикл, опера. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодаре в кино будут показывать балет, оперу и мюзикл (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера».

На широком экране в январе можно будет посмотреть балет, оперу и мюзикл. Узнать подробности можно на сайте.

Читайте также:

Расписание кинопоказов:

  • 14 и 29 января — мюзикл «Последняя сказка» (12+), театральное путешествие в параллельную реальность «Тысячи и одной ночи», постановка театра «Бродвей Москва», в главных ролях Анастасия Стоцкая и Никита Шишкин;
  • 15 января — балет «Щелкунчик» (6+), постановка Берлинской государственной оперы (Германия), в главных партиях Владимир Малахов и Надя Сайдакова;
  • 30 января — опера «Богема» (16+), постановка на сцене Арена ди Верона (Италия), композитор Джакомо Пуччини, в главных партиях Витторио Григоло, Джулиана Григорян, идет на итальянском языке с русскими субтитрами.

Как писали Юга.ру, в кинотеатрах Краснодара на новогодних каникулах не будут показывать зарубежные хиты.

Афиша Кино Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Вратарь «Краснодара» Агкацев откроет во Владикавказе бесплатную академию футбола для детей
ЦБ РФ расширил перечень признаков мошенничества
Балет, мюзикл, опера. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»
В Японском саду Краснодара в новогодние праздники пройдет лекция о русско-японской анимации
В краснодарском театре прочитают и обсудят со зрителями пьесу «Как Зоя гусей кормила»
На Кубани объявили шторм с ливнями и ветром до 29 м/с, а в Краснодаре ожидается до +18 °C

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
31 декабря, 17:33
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша
Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте