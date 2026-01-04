Балет, мюзикл, опера. В Краснодаре в январе пройдут «Волшебные вечера»

В Краснодаре в кино будут показывать балет, оперу и мюзикл (16+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала в Краснодаре продолжение арт-проекта «Волшебные вечера». На широком экране в январе можно будет посмотреть балет, оперу и мюзикл. Узнать подробности можно на сайте.

Расписание кинопоказов: 14 и 29 января — мюзикл «Последняя сказка» (12+), театральное путешествие в параллельную реальность «Тысячи и одной ночи», постановка театра «Бродвей Москва», в главных ролях Анастасия Стоцкая и Никита Шишкин;

15 января — балет «Щелкунчик» (6+), постановка Берлинской государственной оперы (Германия), в главных партиях Владимир Малахов и Надя Сайдакова;

30 января — опера «Богема» (16+), постановка на сцене Арена ди Верона (Италия), композитор Джакомо Пуччини, в главных партиях Витторио Григоло, Джулиана Григорян, идет на итальянском языке с русскими субтитрами.