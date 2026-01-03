В краснодарском театре прочитают и обсудят со зрителями пьесу «Как Зоя гусей кормила»
Краснодарский проект «Аврора читает» приглашает 11 января на первую в 2026 году театральную читку (18+)
Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 11 января читку пьесы Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила», написанной в 2015 году.
Героине пьесы Зое сто лет. Немолод и ее сын Владимир, при этом не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. Однажды в их доме появляется своенравная и довольно резкая девушка Женя.
«В пьесе вы увидите почти бессмертную женщину, почти утратившего себя мужчину, почти бездомную девушку и совершенно бессердечного человека. Будет идти речь о белочках, вечном асфальте и самопожертвовании. Но главное — о нашей с вами жизни. Приходите: почитаем и поговорим!» — пригласил клуб.
Светлана Баженова — актриса, режиссер, драматург и ученица Николая Коляды. Окончила Омский государственный университет им. Достоевского по специальности «Актерское искусство» и Екатеринбургский театральный институт по специальности «Литературное творчество». Основатель и художественный руководитель Омского центра современной драматургии. Лауреат ряда конкурсов современной пьесы.
Читка пьесы со зрителями пройдет 11 января в 18:00 в театре «Шардам». Вход — 800 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
