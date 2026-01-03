В краснодарском театре прочитают и обсудят со зрителями пьесу «Как Зоя гусей кормила»

Клуб читок современной драмы «Аврора читает» анонсировал на 11 января читку пьесы Светланы Баженовой «Как Зоя гусей кормила», написанной в 2015 году.



Героине пьесы Зое сто лет. Немолод и ее сын Владимир, при этом не самостоятелен, странен, одинок. Зоя, кажется, не собирается умирать, а Владимир, кажется, никак не соберется начать жить. Однажды в их доме появляется своенравная и довольно резкая девушка Женя.

«В пьесе вы увидите почти бессмертную женщину, почти утратившего себя мужчину, почти бездомную девушку и совершенно бессердечного человека. Будет идти речь о белочках, вечном асфальте и самопожертвовании. Но главное — о нашей с вами жизни. Приходите: почитаем и поговорим!» — пригласил клуб.