В Краснодаре ужесточили правила для уличных музыкантов. Теперь выступления нужно согласовывать с властями

26 декабря на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление о порядке проведения уличных выступлений. Теперь музыкантам придется заранее согласовывать мероприятия с управлением культуры — не позднее чем за 20 рабочих дней до их проведения. Документ вступил в силу после публикации, а часть правил начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Для получения разрешения музыкантам необходимо подать заявление и указать:

имя, адрес, контакты и паспортные данные;

место и время выступления;

название коллектива и жанр;

программу выступления и видеозапись/аудио (при наличии);

список участников и оборудование (звуковая мощность не выше 60 дБ).

Также необходимо предоставить копии паспортов всех участников и согласия на обработку персональных данных, а если в составе есть несовершеннолетние младше 14 лет, то прикрепить разрешение родителей.

Ограничения:

к выступлениям не допускаются коллективы, в составе которых больше шести человек;

выступать можно только с 10:00 до 21:00 до конца февраля 2026 года;

с 1 марта 2026 года играть можно будет с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00;

запрещены мат, политическая агитация, призывы к насилию, пропаганда алкоголя/наркотиков, а также произведения «противоречащие общественной морали и нравственности»;

нельзя крепить аппаратуру к покрытиям, портить газоны и инфраструктуру;

нельзя взимать деньги за выступления — разрешены только добровольные пожертвования;

при городских мероприятиях запрещены выступления ближе чем в 100 метрах.

Помимо этого, в документе указано, что уличные артисты обязаны поддерживать порядок, убирать территорию после выступления и прекращать игру по требованию властей или в случае ЧС. За нарушения предусмотрена административная ответственность. По ней гражданам может грозить штраф в 3 тыс. рублей, предпринимателям — в 20 тыс. рублей, а юрлицам — в 30 тыс. рублей.



Напомним, с 2024 года на курортах Краснодарского края начали штрафовать уличных музыкантов.