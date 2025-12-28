В Краснодаре ужесточили правила для уличных музыкантов. Теперь выступления нужно согласовывать с властями

Власти Краснодара усилили контроль за выступлениями уличных артистов

26 декабря на сайте мэрии Краснодара опубликовали постановление о порядке проведения уличных выступлений. Теперь музыкантам придется заранее согласовывать мероприятия с управлением культуры — не позднее чем за 20 рабочих дней до их проведения.

Документ вступил в силу после публикации, а часть правил начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Для получения разрешения музыкантам необходимо подать заявление и указать:

  • имя, адрес, контакты и паспортные данные;
  • место и время выступления;
  • название коллектива и жанр;
  • программу выступления и видеозапись/аудио (при наличии);
  • список участников и оборудование (звуковая мощность не выше 60 дБ).

Также необходимо предоставить копии паспортов всех участников и согласия на обработку персональных данных, а если в составе есть несовершеннолетние младше 14 лет, то прикрепить разрешение родителей.

Ограничения:

  • к выступлениям не допускаются коллективы, в составе которых больше шести человек;
  • выступать можно только с 10:00 до 21:00 до конца февраля 2026 года;
  • с 1 марта 2026 года играть можно будет с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00;
  • запрещены мат, политическая агитация, призывы к насилию, пропаганда алкоголя/наркотиков, а также произведения «противоречащие общественной морали и нравственности»;
  • нельзя крепить аппаратуру к покрытиям, портить газоны и инфраструктуру;
  • нельзя взимать деньги за выступления — разрешены только добровольные пожертвования;
  • при городских мероприятиях запрещены выступления ближе чем в 100 метрах.

Помимо этого, в документе указано, что уличные артисты обязаны поддерживать порядок, убирать территорию после выступления и прекращать игру по требованию властей или в случае ЧС. За нарушения предусмотрена административная ответственность. По ней гражданам может грозить штраф в 3 тыс. рублей, предпринимателям — в 20 тыс. рублей, а юрлицам — в 30 тыс. рублей.

Напомним, с 2024 года на курортах Краснодарского края начали штрафовать уличных музыкантов.

Как писали Юга.ру, в Крыму уличным музыкантам хотят запретить исполнять песни иноагентов и артистов из недружественных стран.

