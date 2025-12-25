Власти рассказали об увеличении площади возгорания в порту Темрюка после атаки БПЛА

Предыстория: 25 декабря порт Темрюка атаковали БПЛА. В результате загорелись два резервуара с нефтепродуктами на площади 2 тыс. кв. метров.

В 12:12 25 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь пожара в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. метров.



С утра на место происшествия прибыл пожарный поезд. Всего в ликвидации возгорания задействовали 99 человек и 26 единиц техники.

Темрюкский район Кубани 22 декабря атаковали БПЛА: Повреждены портовый терминал и два судна

По данным оперштаба, пострадавших нет. Нефтепродукты не попали в акваторию Темрюкского залива.



Напомним, что предыдущий пожар в морпорту Темрюка, возникший 5 декабря после атаки беспилотников, тушили четыре дня.