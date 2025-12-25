Площадь пожара в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. метров
Власти рассказали об увеличении площади возгорания в порту Темрюка после атаки БПЛА
Предыстория: 25 декабря порт Темрюка атаковали БПЛА. В результате загорелись два резервуара с нефтепродуктами на площади 2 тыс. кв. метров.
В 12:12 25 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что площадь пожара в порту Темрюка увеличилась до 4 тыс. кв. метров.
С утра на место происшествия прибыл пожарный поезд. Всего в ликвидации возгорания задействовали 99 человек и 26 единиц техники.
Темрюкский район Кубани 22 декабря атаковали БПЛА:
По данным оперштаба, пострадавших нет. Нефтепродукты не попали в акваторию Темрюкского залива.
Напомним, что предыдущий пожар в морпорту Темрюка, возникший 5 декабря после атаки беспилотников, тушили четыре дня.
Как писали Юга.ру, порты Ростова-на-Дону и Таганрога потратят 5,6 млн рублей на случай разлива нефти.
