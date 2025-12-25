В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтью

25 оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в порту Темрюка в связи с атакой БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров. В тушении задействовали 70 человек и 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также после атаки беспилотников получили повреждения несколько производственных зданий и сельхозтехника в селе Николаевка Щербиновского района. Возникшие пожары быстро потушили. Никто не пострадал.



В пресс-службе Минобороны России рассказали, что ночью 25 декабря над Краснодарским краем сбили семь дронов, а над Адыгеей — восемь.

Напомним, что ранее, 5 декабря, беспилотники уже атаковали морпорт Темрюка и повредили его. В результате произошел пожар, которые тушили четыре дня. Но в резервуары с нефтью дроны тогда не попали.