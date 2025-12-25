В порту Темрюка после атаки БПЛА загорелись два резервуара с нефтью

Краснодарский край

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Власти Краснодарского края рассказали о последствиях ночной атаки беспилотников

25 оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в порту Темрюка в связи с атакой БПЛА загорелись два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров.

В тушении задействовали 70 человек и 18 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. 

До 300 тыс. рублей:

Также после атаки беспилотников получили повреждения несколько производственных зданий и сельхозтехника в селе Николаевка Щербиновского района. Возникшие пожары быстро потушили. Никто не пострадал.

В пресс-службе Минобороны России рассказали, что ночью 25 декабря над Краснодарским краем сбили семь дронов, а над Адыгеей — восемь.

Напомним, что ранее, 5 декабря, беспилотники уже атаковали морпорт Темрюка и повредили его. В результате произошел пожар, которые тушили четыре дня. Но в резервуары с нефтью дроны тогда не попали.

Как писали Юга.ру, 22 декабря Темрюкский район атаковали БПЛА и повредили портовый терминал и два судна.

Министерство обороны России Пожары Происшествия СВО Темрюкский район Щербиновский район

Новости

