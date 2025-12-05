В морпорту Темрюка произошел пожар после атаки беспилотника. Работников эвакуировали

Краснодарский край

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

В ночь на 5 декабря БПЛА атаковал Краснодарский край, поврежден морской торговый порт в Темрюке

5 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в Темрюке был поврежден морской торговый порт. 

Произошел пожар — его тушат 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте возгорания работают специальные и экстренные службы. По данным оперштаба, пострадавших нет, а персонал порта эвакуировали. О ликивидации пожара на данный момент не сообщали. 

Помимо этого жители края заявили, что над Темрюкским и Славянским районам было слышно около пяти взрывов. 

«Окна не являются предметом первой необходимости»:

Также 5 декабря в 0:44 представитель Росавиации Артем Кореянко в своем телеграм-канале сообщил, что в аэропорту Краснодара были введены ограничения на полеты, а в 2:25 — в авиагавани Сочи. Позднее ограничения сняли.

По данным Министерства обороны РФ, всего над Краснодарским краем был перехвачен и уничтожен один беспилотник. 

Как писали Юга.ру, 29 ноября в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Казахстан изменил маршруты поставок нефти.

Министерство обороны России Пожары СВО Славянский район Темрюкский район

Новости

Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о сложностях с получением жизненно важных лекарств
«Домклик», охранная система, онлайн-кинотеатр. Минцифры дополнило «белый список» сервисов, которые будут работать без интернета
Суд косвенно обвинил Минобороны в падении самолета на жилой дом в Ейске
В Чечне БПЛА атаковали башню «Грозный-Сити», произошел взрыв — СМИ
В Краснодарском крае вырастут выплаты педагогам. Когда и на сколько?
В Сочи и Геленджике отменили новогодние салюты, а в Ростове-на-Дону продлили запрет на пиротехнику

Лента новостей

Говорит НейроКондратьев
Вчера, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект
Зловещая Долина
3 декабря, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
3 декабря, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)

Реклама на сайте