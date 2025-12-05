В морпорту Темрюка произошел пожар после атаки беспилотника. Работников эвакуировали

В ночь на 5 декабря БПЛА атаковал Краснодарский край, поврежден морской торговый порт в Темрюке

5 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в Темрюке был поврежден морской торговый порт.

Произошел пожар — его тушат 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте возгорания работают специальные и экстренные службы. По данным оперштаба, пострадавших нет, а персонал порта эвакуировали. О ликивидации пожара на данный момент не сообщали.

Помимо этого жители края заявили, что над Темрюкским и Славянским районам было слышно около пяти взрывов.