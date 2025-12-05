В морпорту Темрюка произошел пожар после атаки беспилотника. Работников эвакуировали
В ночь на 5 декабря БПЛА атаковал Краснодарский край, поврежден морской торговый порт в Темрюке
5 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в Темрюке был поврежден морской торговый порт.
Произошел пожар — его тушат 32 специалиста и 8 единиц техники. На месте возгорания работают специальные и экстренные службы. По данным оперштаба, пострадавших нет, а персонал порта эвакуировали. О ликивидации пожара на данный момент не сообщали.
Помимо этого жители края заявили, что над Темрюкским и Славянским районам было слышно около пяти взрывов.
Также 5 декабря в 0:44 представитель Росавиации Артем Кореянко в своем телеграм-канале сообщил, что в аэропорту Краснодара были введены ограничения на полеты, а в 2:25 — в авиагавани Сочи. Позднее ограничения сняли.
По данным Министерства обороны РФ, всего над Краснодарским краем был перехвачен и уничтожен один беспилотник.
Как писали Юга.ру, 29 ноября в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Казахстан изменил маршруты поставок нефти.