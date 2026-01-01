Металкор-группа As I Lay Dying из США начнет российский тур в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • As I Lay Dying в Санкт-Петербурге, 2025 год © Фото Евгения Билалова, Get East Talent
    As I Lay Dying в Санкт-Петербурге, 2025 год © Фото Евгения Билалова, Get East Talent

Американская рок-группа As I Lay Dying начнут в Краснодаре гастроли по России, посвященные 20-летию альбома Shadows Are Security (18+)

Калифорнийские металкорщики As I Lay Dying приезжают в Россию в рамках юбилейного тура Shadows Are Security. В программу войдут песни из одноименного альбома и другие хиты коллектива.

Южная концертная столица:

В марте 2026 года AILD посетят десять больших городов страны от Кубани до Дальнего Востока.

Концерт в Краснодаре состоится 3 марта в «Кроп Арене» (Путевая, 5/1). Билеты стоят от 2900 рублей.

As I Lay Dying — металкор-группа из Сан-Диего, образованная в 2000 году вокалистом Тимом Ламбезисом. За 25-летнюю историю коллектив записал восемь альбомов.

Прорывной пластинкой для AILD стала Shadows Are Security (2005), включающая песни Confined, The Darkest Nights и Through Struggle. Альбом занял 35 место в чарте «Биллборд», а после релиза группа гастролировала с такими лидерами метал-сцены, как Slipknot, Cannibal Corpse, Deftones и In Flames.

В 2025 году коллектив сыграл три солдаут-концерта в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как сообщали Юга.ру, после года паузы музыкальный фестиваль «Лестница в небо» снова пройдет в Краснодаре: в 2026 году он состоится на событийной площадке на улице Обрывной.

Афиша Концерты Музыка Развлечения

Новости

Металкор-группа As I Lay Dying из США начнет российский тур в Краснодаре
Перезапуски известных сказок, продолжение про Чебурашку, трагикомедия Джармуша. Какие фильмы выйдут в прокат в Краснодаре 1 января?
Две крыши рухнули под снегом в Белореченском районе. Один человек погиб, жильцов расселили
Опасный паводок прогнозируют на Черноморском побережье и в предгорьях Кубани
В Краснодаре 8-летней Вике Марковой требуется курсовое лечение при ДЦП. Как ей помочь?
В Краснодарском крае из-за непогоды задерживаются 19 пассажирских поездов

Лента новостей

Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
31 декабря, 13:42
Подростковый постапокалипсис с жутким Дед Морозом
Молодежный театр Краснодара к Новому году выпустил страшную сказку — спектакль «Лед растает»
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
29 декабря, 17:02
«Люди отдохнут от просмотра ненужных роликов»
В новогоднюю ночь россияне могут остаться без мобильного интернета
«У нас была сцена, но не было мифа»
29 декабря, 16:00
«У нас была сцена, но не было мифа»
Автор «Ритмов южной окраины» Роман Матыцин — о том, почему кубанский рок не влился в мейнстрим

Реклама на сайте