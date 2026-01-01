Металкор-группа As I Lay Dying из США начнет российский тур в Краснодаре
Американская рок-группа As I Lay Dying начнут в Краснодаре гастроли по России, посвященные 20-летию альбома Shadows Are Security (18+)
Калифорнийские металкорщики As I Lay Dying приезжают в Россию в рамках юбилейного тура Shadows Are Security. В программу войдут песни из одноименного альбома и другие хиты коллектива.
Южная концертная столица:
В марте 2026 года AILD посетят десять больших городов страны от Кубани до Дальнего Востока.
Концерт в Краснодаре состоится 3 марта в «Кроп Арене» (Путевая, 5/1). Билеты стоят от 2900 рублей.
As I Lay Dying — металкор-группа из Сан-Диего, образованная в 2000 году вокалистом Тимом Ламбезисом. За 25-летнюю историю коллектив записал восемь альбомов.
Прорывной пластинкой для AILD стала Shadows Are Security (2005), включающая песни Confined, The Darkest Nights и Through Struggle. Альбом занял 35 место в чарте «Биллборд», а после релиза группа гастролировала с такими лидерами метал-сцены, как Slipknot, Cannibal Corpse, Deftones и In Flames.
В 2025 году коллектив сыграл три солдаут-концерта в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
