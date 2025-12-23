Южная концертная столица. Краснодар вошел в топ-5 городов по росту количества выступлений

Стало известно, на сколько процентов выросло число концертов и стоимость билетов в Краснодаре

Общероссийский рост концертной активности составил 25% по сравнению с предыдущим периодом. Как отмечают аналитики агентства ON Медиа, основной вклад в этот скачок внесли именно города-миллионники, среди которых Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск и Краснодар.

23 декабря агрегаторы Ticketland и Ticketscloud сообщили, что Краснодар вошел в топ-5 городов страны по темпам роста количества концертных мероприятий. За год число живых выступлений на площадках кубанской столицы увеличилось на 21%.

Абсолютным лидером по интенсивности выступлений стала Татьяна Буланова. Количество ее концертов за два года увеличилось в 11 раз. Также значительный рост продемонстрировали Леонид Агутин (+75%), Надежда Кадышева (+32%) и группа «Звери» (+44%).

При этом на рынке наблюдается и обратная тенденция, связанная с переходом артистов в премиальный сегмент. Например, у Филиппа Киркорова при росте средней цены на билеты на 19% количество концертов сократилось на 84%.

Финансовые показатели также подтверждают особый статус Краснодара. В 2025 году продажи билетов на концерты в городе показали рекордный рост — в денежном выражении выручка увеличилась на 56%, а количество проданных билетов выросло на 18%. Параллельно с этим выросла и средняя цена билета, достигнув отметки в 2 тыс. 707 рублей, что на 32% выше показателей прошлого года.