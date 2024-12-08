Площадь Сочинского нацпарка увеличится на 5,5 га

Краснодарский край

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  • Сочинский национальный парк © Фото AmixStudio, freepik.com
    Сочинский национальный парк © Фото AmixStudio, freepik.com

Новые границы парка охватывают территории Туапсинского района и Сочи

На официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление, согласно которому площадь Сочинского национального парка планируется увеличить на 5,5 тыс. га.

Речь идет про территории Туапсинского района и города Сочи. Среди присоединенных участков — 1,78 тыс. га земель особо охраняемых территорий и объектов, 407,23 га земель сельскохозназначения, 246,64 га земель населенных пунктов, 1,66 тыс. га лесного фонда. Еще 1,4 тыс. га не отнесены к определенной категории.

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Нацпарк расположен от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Чёрного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта. Это первый национальный парк в России. Его площадь составляет 208 тыс. 600 га, из которых 94% — горные леса.

В национальном парке реализуют программу по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде.

Как писали Юга.ру, в июле 2024 года самца переднеазиатского леопарда Терека должны были выпустить в дикую природу. По информации экологов, животное застрелили.

Парки Сочи Туапсинский район Экология

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Площадь Сочинского нацпарка увеличится на 5,5 га
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