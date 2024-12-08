Площадь Сочинского нацпарка увеличится на 5,5 га

Речь идет про территории Туапсинского района и города Сочи. Среди присоединенных участков — 1,78 тыс. га земель особо охраняемых территорий и объектов, 407,23 га земель сельскохозназначения, 246,64 га земель населенных пунктов, 1,66 тыс. га лесного фонда. Еще 1,4 тыс. га не отнесены к определенной категории.

Нацпарк расположен от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Чёрного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта. Это первый национальный парк в России. Его площадь составляет 208 тыс. 600 га, из которых 94% — горные леса.

В национальном парке реализуют программу по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде.