В 2025 году китайские бренды заняли 50% рынка новых автомобилей в России — Авито Авто

По данным Авито Авто, доля китайских марок на рынке новых автомобилей в России достигла около 50% в 2025 году

Директор направления «Автомобили с пробегом» платформы «Авито Авто» Андрей Ковалёв рассказал о трендах автомобильного рынка в России.

В 2025 году рынок авто с пробегом вырос на 2% по сравнению с прошлым годом

По данным платформы «Авито Авто», рынок автомобилей с пробегом в 2025 году вырос на 2%, а общее количество регистраций может достичь 6,2 млн по итогам года. Однако внутри рынка произошел серьезный сдвиг.

«Важнейшим фактором перераспределения рынка стало повышение ключевой ставки, которое повлияло на стоимость финансирования дилерских стоков и маржинальность бизнеса. В новых условиях игроки рынка сосредоточились на операционной эффективности и ускорении оборачиваемости склада, что привело к сокращению предложений. Как следствие, спрос сместился в сторону сделок между частными лицами», — пояснил Ковалёв.

Сравнение рынков: новые и подержанные автомобили Эксперт отметил, что количество регистраций новых автомобилей в этом году на 16% ниже, чем в прошлом году, и между сегментами есть принципиальные различия. На первичном рынке китайские бренды занимают около 50%, а на вторичном — лишь около 5%, хотя спрос на китайские авто с пробегом значимо растет. Доля кредитов в сегменте новых машин составляет около 57%, что на 10 процентных пунктов выше, чем в 2024 году. На вторичном рынке этот показатель значительно ниже — около 8%. Благодаря субсидиям производителей средняя ставка на новый автомобиль составила 11,6%, тогда как на автомобиль с пробегом она в среднем достигает 22,9%.

Средний чек для новых автомобилей остался на уровне прошлого года — 3,4 млн рублей. На вторичном рынке средний чек составил 1,5 млн рублей, снизившись на 7,5%.

Изменение поведения покупателей: спрос на онлайн и прозрачность Поведение потребителей, по данным «Авито Авто», кардинально меняется. Уже 85% пользователей начинают поиск автомобиля онлайн, а 21% не хотят тратить на покупку много времени, и эта доля растет.

При выборе автомобиля с пробегом сформировались три ключевых запроса: онлайн-история автомобиля, фиксированная цена и информация о реальном техническом состоянии. Для этого «Авито Авто» предлагает сервисы: «Автотеку» для проверки по VIN и госномеру из более чем 2000 источников данных, «Селект» для гарантии фиксированной цены.

При покупке новых машин клиентов также интересуют условия кредита и программы трейд-ин. Растет доля общения в чатах: у дилеров она увеличилась с 50% в начале 2024 года до 68% в ноябре 2025-го.

Чтобы помочь дилерам адаптироваться к этим изменениям, «Авито Авто» собрало все сервисы в единую платформу. Ее ядром стала система управления бизнесом дилера «Автохаб». «Теперь профессиональным участникам рынка еще проще взаимодействовать и с нами, и с покупателями, и между своими департаментами внутри компании», — отметил Андрей Ковалёв.