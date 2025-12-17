Минцифры хочет перевести СМС от банков в мессенджер Max. Что об этом говорят эксперты?

17 декабря «Коммерсант» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщил, что Минцифры планируют перевести банковские СМС-уведомления в мессенджер Max. Такая функция может быть запущена до конца 2025 года.

Однако, по данным источника издания, она будет реализована не в полном формате, так как «у Max пока нет прямого безопасного стыка с банками». Он также подчеркнул, что ранее «ВКонтакте» обсуждал с операторами перевод всех банковских уведомлений в мессенджер без возможности получения СМС. Однако этого не случилось.

Минцифры отметил, что банки не будут обязывать переводить СМС в Max, но при желании организации могут использовать мессенджер. Источник «Коммерсанта» заявил, что использование доставки сообщений через Max сможет стать «запасным каналом», но приоритетом останется оператор связи.

«Для операторов такая инициатива означает заметное сокращение доходов — в среднем от 30 до 100 рублей на абонента. Это приведет к повышению стоимости тарифов, то есть дополнительные издержки будут переложены на конечных пользователей»,— прокомментировал собеседник издания.