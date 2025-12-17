Минцифры хочет перевести СМС от банков в мессенджер Max. Что об этом говорят эксперты?

Вся Россия

Распечатать

  • Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Минцифры обсуждает перевод банковских СМС-уведомлений в мессенджер Max до конца 2025 года

17 декабря «Коммерсант» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщил, что Минцифры планируют перевести банковские СМС-уведомления в мессенджер Max. Такая функция может быть запущена до конца 2025 года. 

Однако, по данным источника издания, она будет реализована не в полном формате, так как «у Max пока нет прямого безопасного стыка с банками». Он также подчеркнул, что ранее «ВКонтакте» обсуждал с операторами перевод всех банковских уведомлений в мессенджер без возможности получения СМС. Однако этого не случилось. 

Минцифры отметил, что банки не будут обязывать переводить СМС в Max, но при желании организации могут использовать мессенджер. Источник «Коммерсанта» заявил, что использование доставки сообщений через Max сможет стать «запасным каналом», но приоритетом останется оператор связи. 

«Для операторов такая инициатива означает заметное сокращение доходов — в среднем от 30 до 100 рублей на абонента. Это приведет к повышению стоимости тарифов, то есть дополнительные издержки будут переложены на конечных пользователей»,— прокомментировал собеседник издания. 

Безумный Max:

При этом представители крупных банков заявили, что им «будет удобно перевести коммуникации с клиентами в Max».

«Учитывая постоянный рост стоимости СМС от операторов связи, переход на Max кажется для нас экономически целесообразным решением. Поэтому мы с удовольствием переводим отправку ряда уведомлений в него»,— рассказали в пресс-службе Совкомбанка. 

Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов также назвал использование Max выгодным для банков, однако он рассказал о рисках инициативы. 

«Если Max станет единственным каналом для банковских уведомлений, любой сбой в работе мессенджера может парализовать работу банковских сервисов. Кроме того, это создаст критическую зависимость от одного провайдера и угрозу монополизации», — подчеркнул Кудряшов. 

Как писали Юга.ру, 16 декабря Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в Max. Он не распространяется на Москву.

Банки Интернет Мобильная связь Связь Технологии Экономика

Новости

«Вместо памятника будет позорный и кривой новодел». Власти Ростова-на-Дону снесут исторический особняк для строительства отеля
Ингушетия, Чечня и Дагестан стали самыми некурящими регионами России
Оперштаб назвал фейком информацию об исках к Галицкому из-за отказа строить храм в Юбилейном микрорайоне Краснодара
В Краснодаре сбор подписей за отставку мэра обернулся проверкой Роскомнадзора
21 и 22 декабря краснодарцы смогут наблюдать звездопад Урсиды из созвездия Малой Медведицы
Верховный суд оставил за Полиной Лурье квартиру, купленную у Ларисы Долиной. Но выселить певицу новый владелец пока не может

Лента новостей

Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах
Вчера, 17:48
Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах
В каких местах уже можно кататься?
Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
Вчера, 17:53
Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
От 2 до 9 тыс. рублей
Вчера, 14:54
От 2 до 9 тыс. рублей
Узнали стоимость живых новогодних деревьев на елочном базаре Краснодара

Реклама на сайте