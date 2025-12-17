Минцифры хочет перевести СМС от банков в мессенджер Max. Что об этом говорят эксперты?
Минцифры обсуждает перевод банковских СМС-уведомлений в мессенджер Max до конца 2025 года
17 декабря «Коммерсант» со ссылкой на источник на телеком-рынке сообщил, что Минцифры планируют перевести банковские СМС-уведомления в мессенджер Max. Такая функция может быть запущена до конца 2025 года.
Однако, по данным источника издания, она будет реализована не в полном формате, так как «у Max пока нет прямого безопасного стыка с банками». Он также подчеркнул, что ранее «ВКонтакте» обсуждал с операторами перевод всех банковских уведомлений в мессенджер без возможности получения СМС. Однако этого не случилось.
Минцифры отметил, что банки не будут обязывать переводить СМС в Max, но при желании организации могут использовать мессенджер. Источник «Коммерсанта» заявил, что использование доставки сообщений через Max сможет стать «запасным каналом», но приоритетом останется оператор связи.
«Для операторов такая инициатива означает заметное сокращение доходов — в среднем от 30 до 100 рублей на абонента. Это приведет к повышению стоимости тарифов, то есть дополнительные издержки будут переложены на конечных пользователей»,— прокомментировал собеседник издания.
Безумный Max:
При этом представители крупных банков заявили, что им «будет удобно перевести коммуникации с клиентами в Max».
«Учитывая постоянный рост стоимости СМС от операторов связи, переход на Max кажется для нас экономически целесообразным решением. Поэтому мы с удовольствием переводим отправку ряда уведомлений в него»,— рассказали в пресс-службе Совкомбанка.
Партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов также назвал использование Max выгодным для банков, однако он рассказал о рисках инициативы.
«Если Max станет единственным каналом для банковских уведомлений, любой сбой в работе мессенджера может парализовать работу банковских сервисов. Кроме того, это создаст критическую зависимость от одного провайдера и угрозу монополизации», — подчеркнул Кудряшов.
Как писали Юга.ру, 16 декабря Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в Max. Он не распространяется на Москву.