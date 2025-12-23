В России скорость работы WhatsApp* снизилась на 70-80%. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой мессенджера

Российские пользователи жалуются на сбой в работе WhatsApp*

22 декабря во многих регионах России не работал WhatsApp*. Пользователи жаловались на некорректную работу оповещений и невозможность отправить сообщения.

Как пишет РБК, согласно данным «Сбой.рф», за сутки поступило 1,6 тыс. жалоб, большинство из них из Москвы. О проблемах работы мессенджера свидетельствуют и данные платформы Downdetector. В Краснодаре к вечеру WhatsApp* тоже перестал работать — функционировал только с VPN.

Источник РБК на телеком-рынке заявил, что скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Операторы связи к этому отношения не имеют.

В Роскомнадзоре изданию сообщили, что ведомство может полностью заблокировать WhatsApp*, если владельцы продолжат не выполнять требования российского законодательства.

23 декабря пользователи продолжают жаловаться на плохую работу мессенджера. «Сбой.рф» зафиксировал 1 тыс. 341 жалобу. В Краснодаре WhatsApp* без VPN функционирует очень медленно — сообщения отправляются и доставляются по несколько минут.

Напомним, в августе РКН начал ограничивать звонки в приложениях WhatsApp* и Telegram. Ограничения объясняют тем, что сервисами пользуются мошенники.

Как писали Юга.ру, в начале декабря Роскомнадзор заблокировал FaceTime. С VPN звонки тоже не проходят.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

