В России скорость работы WhatsApp* снизилась на 70-80%. Роскомнадзор пригрозил полной блокировкой мессенджера
Российские пользователи жалуются на сбой в работе WhatsApp*
22 декабря во многих регионах России не работал WhatsApp*. Пользователи жаловались на некорректную работу оповещений и невозможность отправить сообщения.
Как пишет РБК, согласно данным «Сбой.рф», за сутки поступило 1,6 тыс. жалоб, большинство из них из Москвы. О проблемах работы мессенджера свидетельствуют и данные платформы Downdetector. В Краснодаре к вечеру WhatsApp* тоже перестал работать — функционировал только с VPN.
Привет, «чебурнет»:
Источник РБК на телеком-рынке заявил, что скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Операторы связи к этому отношения не имеют.
В Роскомнадзоре изданию сообщили, что ведомство может полностью заблокировать WhatsApp*, если владельцы продолжат не выполнять требования российского законодательства.
23 декабря пользователи продолжают жаловаться на плохую работу мессенджера. «Сбой.рф» зафиксировал 1 тыс. 341 жалобу. В Краснодаре WhatsApp* без VPN функционирует очень медленно — сообщения отправляются и доставляются по несколько минут.
Напомним, в августе РКН начал ограничивать звонки в приложениях WhatsApp* и Telegram. Ограничения объясняют тем, что сервисами пользуются мошенники.
Как писали Юга.ру, в начале декабря Роскомнадзор заблокировал FaceTime. С VPN звонки тоже не проходят.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.