Роскомнадзор заблокировал FaceTime. С VPN звонки тоже не проходят

РКН ввел ограничения на работу FaceTime в России

4 декабря «Газета.ру» сообщила, что Роскомнадзор начал ограничивать FaceTime. Это сервис от компании Apple для видео- и аудиозвонков.

В ведомстве заявили, что, по данным правоохранителей, FaceTime используют для организации и проведения террористических действий, вербовки их исполнителей, а также совершения мошенничества.

«Необдуманное и вредительское действие»:

Два сотрудника Юга.ру попытались созвониться по FaceTime, включив VPN. У одного человека звонок проходит, но собеседник якобы не отвечает. Однако у второго участника беседы вообще нет пропущенного. Когда второй попытался позвонить первому — доступ был ограничен.

FaceTime был одним из вариантов связи после блокировок звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Однако российские пользователи стали жаловаться на сбои в работе приложения еще с начала сентября. Тогда Роскомнадзор информацию об ограничениях официально не подтверждал.

Напомним, в августе РКН начал ограничивать звонки в приложениях WhatsApp* и Telegram. Ограничения объясняют тем, что сервисами пользуются мошенники.

Как писали Юга.ру, в конце ноября депутат Госдумы Артем Кирьянов заявил, что в России могут полностью заблокировать WhatsApp*. 

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

