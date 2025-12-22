Жители Ставрополья заметили в небе «паровозик» из летательных объектов. Что это было?

Над Ставропольским краем пролетели спутники Starlink, выстроившиеся в линию

21 декабря телеграм-канал «Типичный Ставрополь» опубликовал фото и видео «небесного паровозика», замеченного в небе над Ставропольем. Выстроившиеся в линию летательные объекты — это спутники Starlink, которые двигались над регионом. 

На данный момент над Землей летает более 9000 «Старлинков», что составляет 65% от всех орбитальных аппаратов. 

Starlink — система спутникового интернета, разработанная компанией SpaceX под руководством Илона Маска. Это «созвездие» из нескольких тысяч спутников, вращающихся на низкой околоземной орбите.

Ранее в южных регионах уже можно было увидеть спутники Маска. Например, в 2023 году жители Анапы, Туапсе, Сочи, Геленджика и Новороссийска наблюдали яркие объекты в небе, которые оказались спутниками Starlink. В 2024 году сгорающий спутник Илона Маска пролетел над Адыгеей, Кубанью и Ставропольем.

Как писали Юга.ру, 27 ноября выпускник Краснодарского летного училища отправился в космос.

