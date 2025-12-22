Жители Ставрополья заметили в небе «паровозик» из летательных объектов. Что это было?

Над Ставропольским краем пролетели спутники Starlink, выстроившиеся в линию

21 декабря телеграм-канал «Типичный Ставрополь» опубликовал фото и видео «небесного паровозика», замеченного в небе над Ставропольем. Выстроившиеся в линию летательные объекты — это спутники Starlink, которые двигались над регионом.

На данный момент над Землей летает более 9000 «Старлинков», что составляет 65% от всех орбитальных аппаратов.