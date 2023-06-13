Жителей Анапы, Туапсе и Сочи испугали яркие объекты в небе. Огни оказались спутниками Starlink

Рой спутников Илона Маска удивил жителей Краснодарского края

Вечером 12 июня в соцсетях появились видео со спутниками Илона Маска Starlink, пролетающими над Краснодарским краем. Кадрами поделились жители Геленджика, Анапы, Туапсе, Новороссийска и Сочи.

По данным СМИ, в полицию поступили обращения о неизвестных объектах в небе. На запрос Юга.ру пресс-служба краевого МВД не подтвердила получение заявлений о спутниках.