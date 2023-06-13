Жителей Анапы, Туапсе и Сочи испугали яркие объекты в небе. Огни оказались спутниками Starlink

Краснодарский край

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  • Илон Маск Space X © Фото с сайта http://spyhollywood.com
    Илон Маск Space X © Фото с сайта http://spyhollywood.com

Рой спутников Илона Маска удивил жителей Краснодарского края

Вечером 12 июня в соцсетях появились видео со спутниками Илона Маска Starlink, пролетающими над Краснодарским краем. Кадрами поделились жители Геленджика, Анапы, Туапсе, Новороссийска и Сочи.

По данным СМИ, в полицию поступили обращения о неизвестных объектах в небе. На запрос Юга.ру пресс-служба краевого МВД не подтвердила получение заявлений о спутниках.

Тем временем 12 июня стартовал запуск Starlink. Об этом компания официально сообщила на своем сайте.

Как писали ранее Юга.ру, 30 мая Краснодар и Москву атаковали беспилотники одного типа.

Геленджик Илон Маск Новороссийск Сочи Туапсинский район

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