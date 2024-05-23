Сгорающий спутник Илона Маска пролетел над Адыгеей, Кубанью и Ставропольем

Жители Кубани и Ставрополья вечером 22 мая наблюдали в небе яркий космический объект. Астрономы сообщили, что это был Starlink Илона Маска

Жители Краснодарского края поздним вечером 22 мая наблюдали в небе светящийся объект, некоторые приняли его за комету, а особо впечатлительные — за НЛО. Необычные вспышки видели также в Ставропольском крае, Адыгее и других регионах юга России. Видео космического объекта опубликовали в пабликах.

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Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов выдвинул две версии увиденного. Первая, что это сгорание космического мусора, а вторая — следствие военных ядерных испытаний, пишет 93.RU. Однако все версии опровергло объединение астрономов AstroAlert: «Найден виновник сегодняшнего небесного шоу! Это, скорее всего, STARLINK-2653». Позже астрономы AstroAlert опубликовали последнюю траекторию полета спутника. По их данным, он пролетел через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря.