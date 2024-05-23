Сгорающий спутник Илона Маска пролетел над Адыгеей, Кубанью и Ставропольем

Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край

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  • © Фото пользователя Free-Photos с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя Free-Photos с сайта pixabay.com

Жители Кубани и Ставрополья вечером 22 мая наблюдали в небе яркий космический объект. Астрономы сообщили, что это был Starlink Илона Маска

Жители Краснодарского края поздним вечером 22 мая наблюдали в небе светящийся объект, некоторые приняли его за комету, а особо впечатлительные — за НЛО. 

Необычные вспышки видели также в Ставропольском крае, Адыгее и других регионах юга России. Видео космического объекта опубликовали в пабликах.

Ученые пытаются понять, куда исчезла сотня звезд с неба:

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов выдвинул две версии увиденного. Первая, что это сгорание космического мусора, а вторая — следствие военных ядерных испытаний, пишет 93.RU.  

Однако все версии опровергло объединение астрономов AstroAlert:

«Найден виновник сегодняшнего небесного шоу! Это, скорее всего, STARLINK-2653».

Позже астрономы AstroAlert опубликовали последнюю траекторию полета спутника. По их данным, он пролетел через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря.

Как писали Юга.ру, жители Кубани, Ставрополья и других регионов наблюдали северное сияние. Его вызвала мощная магнитная буря уровня G5, накрывшая Землю. 

Илон Маск Космос Краснодар Ставрополь Учения

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