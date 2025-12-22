Поддельные квитанции и звонки от «УК». Южан предупредили о новой волне мошенничества в сфере ЖКХ

Российский банк рассказал о схемах мошенничества в сфере ЖКХ и способах защиты от обмана

Сфера ЖКХ в 2025 году стала одной из самых частых мишеней для фишинга. Мошенники рассылают поддельные уведомления, создают фальшивые приложения и пишут «важные сообщения» в мессенджерах от имени коммунальных компаний. В декабре число таких атак растет: в третьей декаде собственники получают много платежных документов и перерасчетов, и мошенникам проще маскироваться под официальные сообщения, применяя социальную инженерию.

В Юго-Западном Сбербанке объяснили, как устроены такие схемы, назвали основные сигналы опасности и дали советы по защите.

Почему ЖКХ — одна из самых уязвимых для фишинга и социальной инженерии Южане привыкли регулярно получать уведомления от УК, ресурсоснабжающих организаций и ТСЖ. Квитанции, напоминания о передаче показаний и плановых работах их не настораживают. Многие люди, особенно старшего поколения, воспринимают ЖКХ как сферу, работающую по четким правилам. Мошенники пользуются этим чувством ответственности и желанием «не затягивать». Цифровизация ЖКХ дала удобство, но и создала зону риска: все привыкли переходить по ссылкам, загружать приложения, получать уведомления в мессенджерах. Мошенникам стало проще имитировать официальные сервисы, получать доступ к личным кабинетам, мобильным приложениям и электронным квитанциям.

Структура отрасли в разных регионах и городах своя: много УК с похожими названиями, часто обновляются тарифы и форматы платежных документов. Это придает поддельным сайтам или квитанциям большую убедительность.

Основные схемы мошенничества: Электронные письма с адресов, похожих на адреса УК . В письме могут просить установить «новое приложение для оплаты ЖКХ», «обновить личный кабинет» или «перейти на единую систему начислений». Мошенники используют логотипы УК и официальные формулировки, но ссылки ведут на фальшивые домены или запускают вредоносное ПО.

. В письме могут просить установить «новое приложение для оплаты ЖКХ», «обновить личный кабинет» или «перейти на единую систему начислений». Мошенники используют логотипы УК и официальные формулировки, но ссылки ведут на фальшивые домены или запускают вредоносное ПО. СМС, письма и сообщения в мессенджерах о начислениях . Например, о «второй квитанции за месяц», «доплате за отопление» или «задолженности». Внутри — ссылка или QR-код на сайт для сбора данных. Человек вводит данные карты или авторизуется через поддельную форму, похожую на Госуслуги, и передает доступ к своим средствам.

. Например, о «второй квитанции за месяц», «доплате за отопление» или «задолженности». Внутри — ссылка или QR-код на сайт для сбора данных. Человек вводит данные карты или авторизуется через поддельную форму, похожую на Госуслуги, и передает доступ к своим средствам. Фальшивые аккаунты УК или председателей ТСЖ в мессенджерах . От имени «старшего по дому» может прийти сообщение о срочной проверке или необходимости авторизоваться в новом сервисе. Ссылка ведет на поддельный бот, где просят указать номер телефона и код из СМС «для подтверждения личности». Это дает мошенникам доступ к аккаунтам на Госуслугах или других сервисах.

. От имени «старшего по дому» может прийти сообщение о срочной проверке или необходимости авторизоваться в новом сервисе. Ссылка ведет на поддельный бот, где просят указать номер телефона и код из СМС «для подтверждения личности». Это дает мошенникам доступ к аккаунтам на Госуслугах или других сервисах. Звонки от «сотрудника УК», «ресурсоснабжающей организации», «председателя «ТСЖ» с продуманной легендой. Повод звучит правдоподобно: замена домофона, установка умных счетчиков, поверка, подключение льгот. В итоге просят продиктовать код из смс для «подтверждения заявки». На самом деле этот код — одноразовый пароль от Госуслуг, банка или оператора связи.

Как распознать мошенников Проверяйте ссылки. УК используют свои домены. Любые сокращенные ссылки или адреса с лишними символами должны вызывать подозрение. Остерегайтесь ультимативности. Сообщения с требованиями срочно оплатить долг «во избежание пени» или «до отключения» давят психологически. Настоящие УК предупреждают о задолженностях заранее. Обращайте внимание на нехарактерное поведение. Если председатель ТСЖ пишет с нового номера или сотрудник УК просит пройти авторизацию в боте. В сфере ЖКХ не используют мессенджеры для запроса кодов из смс. Не устанавливайте приложения по сторонним ссылкам. Официальные сервисы — в проверенных магазинах приложений. Файлы «по ссылке» (вроде APK) могут содержать вредоносный код. Никогда не диктуйте коды из смс. В ЖКХ такие методы для подтверждения заявок не используются. Если собеседник настаивает — это мошенник.

Как защититься? Мошенники создают ситуации, вызывающие тревогу или ощущение срочности. Поэтому спокойствие и осторожность — самые надежные способы защиты. Критически оценивайте все звонки, проверяйте отправителя. Любые действия совершайте только через официальные сайты и приложения управляющих компаний.

«Ранее на уловки мошенников под видом ЖКХ попадались преимущественно южане среднего и пожилого возраста. Сегодня все чаще это молодежь. Важно во время звонков и соцсетях не сообщать персональные и банковские данные, коды из СМС и пароли, быть бдительными к звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, а также к нетипичному поведению близких, представителей коммунальных компаний и ТСЖ. Для дополнительной защиты советуем еще раз рассказать родным и близким об опасности общения с мошенниками, помочь установитьим бесплатный определитель мошеннических звонков, вместе изучить распространенные схемы и способы защиты», — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.